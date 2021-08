PSG: Messi a fait ses premiers pas au Camp des Loges

Deux jours après son arrivée à Paris, Lionel Messi a découvert son nouveau centre d’entraînement. L’attaquant argentin a débarqué ce jeudi matin au Camp des Loges, avec sa femme Antonela et ses trois fils. L’occasion de saluer ses nouveaux partenaires du PSG.

Elle est arrivée la première, vers 9h, en compagnie de ses trois fils. Antonela Roccuzzo, la femme de Lionel Messi, a débarqué ce jeudi matin au Camp des Loges avec Thiago, Mateo et Ciro, à bord d’une voiture privée. Un quart d’heure avant que le nouvel attaquant du PSG ne fasse son apparition dans un convoi de deux véhicules. Vêtu d’un t-shirt blanc, l’attaquant argentin a emprunté l’entrée principale du centre d’entraînement situé à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Paris. La même que celle utilisée par Achraf Hakimi ou Kylian Mbappé, arrivé sur place vers 9h30.

La plupart des autres joueurs, qui utilisent leur voiture personnelle, ont accédé au complexe par une autre entrée. A l’image de Gianluigi Donnarumma ou Angel Di Maria, le premier à s’être présenté au rendez-vous matinal. Une poignée de supporters étaient présents de bonne heure pour tenter d’apercevoir la recrue star de l’été. D’autres sont arrivés durant la matinée. Des médias, essentiellement français et espagnols, étaient installés pour couvrir l’événement.

Retrouvailles avec Neymar et Ramos

Leo Messi en a profité pour découvrir son nouveau lieu de vie et de travail. Le sextuple Ballon d’or a également pu saluer ses partenaires, avant une séance d'entraînement prévue à 11h. Et retrouver quelques bons amis comme Neymar, Leandro Paredes ou Angel Di Maria. Des images que les supporters parisiens attendent désormais avec impatience. Tout comme celle de son accolade avec Sergio Ramos, entre anciens capitaines du Barça et du Real Madrid. Forcément mythique.