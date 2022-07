Mercato: Christophe Galtier nouvel entraîneur du PSG, c’est officiel

Après le départ de Mauricio Pochettino, le PSG a officiellement nommé Christophe Galtier comme entraîneur de l’équipe parisienne ce mardi. L’ex-entraîneur de Saint-Etienne, Lille et Nice aura la lourde responsabilité de diriger un vestiaire de stars et surtout d’amener ses joueurs très loin en Ligue des champions.

C’est la fin d’un long feuilleton : Christophe Galtier est enfin Parisien. Le Paris Saint-Germain a officialisé ce mardi l’arrivée de l’ex-entraîneur de Nice sur le banc des champions de France. Le technicien de 55 ans succède à Mauricio Pochettino après que l’Argentin, sous contrat jusqu’en 2023, et son staff ont trouvé un accord pour un départ. Galtier est le premier entraîneur français du club parisien depuis Laurent Blanc (2013-2016). Il aura pour mission de redonner le sourire aux supporters du PSG, particulièrement déçus après l’élimination en 8e de finale de Ligue des champions face au Real Madrid.

Le duo Galtier-Campos reformé

Après avoir tenté de faire venir Zinédine Zidane, la direction parisienne et notamment le nouveau conseiller sportif Luis Campos avaient ciblé depuis plusieurs semaines l’entraîneur de Nice, 5eme de Ligue 1 et finaliste de la Coupe de France à l'issue de sa première saison sur la Côte d'Azur. Les deux hommes se connaissent très bien pour avoir collaboré ensemble, avec succès, à Lille. Sous leurs ordres, le Losc a d’ailleurs ravi le titre de champion de France au PSG en 2021.

Une pression énorme

Mais si le tandem a fonctionné dans le Nord, il sera mis à rude épreuve dans la Capitale. Car si Christophe Galtier a obtenu des résultats convaincants avec Saint-Etienne, Lille et Nice, la pression sera bien plus élevée à Paris où il devra désormais composer avec un vestiaire de stars aux ego surdimensionnés. Un gros challenge en perspective surtout que les objectifs du club seront toujours aussi élevés. A Christophe Galtier la mission de reconquérir de le cœur des fans parisiens en inculquant un état d’esprit moins "bling bling" et plus travailleur que sous l'ère Pochettino, comme l’a exprimé le président Nasser Al-Khelaïfi. A lui aussi de faire taire les nombreux sceptiques en emmenant Mbappé, Messi&co jusqu'à la victoire en Ligue des champions, un triomphe que les Qataris attendent depuis onze ans. Du coeur, du jeu et des titres, les défis ne manquent vraiment pas pour Christophe Galtier.