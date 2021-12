PSG-Nice: "On s’améliore petit à petit", insiste Pochettino

Le PSG a été accroché ce mercredi par Nice (0-0) lors de la 16e journée de Ligue 1, concédant ses premiers points au Parc des Princes cette saison. Pas de quoi paniquer Mauricio Pochettino qui estime que Paris aurait dû l’emporter.

Aux difficultés dans le jeu s’ajoutent depuis quelques jours un déficit de résultats pour le PSG. Battu en Ligue des champions à Manchester City (1-2), Paris, qualifié pour les 8es de finale de la C1 mais assuré de terminer seulement deuxième de son groupe, est aussi un peu moins dominant en Ligue 1 ces derniers jours. Longtemps accrochés par Saint-Etienne (3-1) réduit à dix dimanche dernier, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont concédé le match nul face à Nice (0-0) ce mercredi lors de la 16e journée de Ligue 1. Des premiers points perdus au Parc des Princes cette saison.

Les compliments de Schneiderlin pour Pochettino

Mais face à ces constats, Mauricio Pochettino ne s’alarme pas et trouve sa formation en progrès constants. "D'une manière générale je pense que notre équipe a été meilleure que l'adversaire, nous nous sommes créés des occasions, je pense que nous méritions les trois points, assure l’Argentin. Nous jouons comme nous le devons, avec les outils que nous avons en ce moment. Je suis satisfait de l'évolution. On s'améliore petit à petit, nous sommes premiers en Ligue 1 et qualifiés en Ligue des champions, nous continuons à travailler pour être prêts. Il nous a manqué la précision, des fois le ballon entre et d'autres non."

Un entraîneur parfois contesté à Paris mais qui a reçu le soutien… d’un adversaire. Ancien joueur de Pochettino à Southampton, Morgan Schneiderlin a exposé tout le bien qu’il pense de celui-ci : "Durant mes années avec Pochettino à Southampton, je retiens notre style de jeu, notre pressing. C’est un entraîneur très respecté en Angleterre. Peut-être que c’est plus dur de mettre ça en place à Paris pour lui mais c’est un grand entraîneur."