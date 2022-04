PSG: Ramos reconnait que son adaptation extra-sportive a été "difficile"

Dans une interview accordée au site officiel du PSG, Sergio Ramos a raconté ses difficultés d’adaptation au moment de son arrivée dans la capitale. Si tout s’est bien passé dans le vestiaire, ça n’a pas été aussi simple au niveau de sa vie extra-sportive.

Alors qu’il termine sa première saison sous le maillot du PSG, l’heure est au bilan pour Sergio Ramos. Arrivé libre du Real Madrid en juillet 2021, l’Espagnol a connu une adaptation délicate. Dans un entretien accordé au site officiel du club, le défenseur central s’est confié sur les difficultés rencontrées dans sa nouvelle vie en France

"Surtout au début, c’est difficile de s’adapter. J’ai été beaucoup d’années dans un autre club, nous avions tout sous contrôle, la maison, le personnel, votre équipe, les quatre enfants, les écoles… Ce n’était pas facile de faire un si grand changement dans une ville aussi spectaculaire que Paris. Nous avons eu du mal à trouver une maison", détaille Sergio Ramos.

"Paris a d'autres choses, aussi spéciales et magiques"

Néanmoins, le champion du monde 2010 assure que son intégration au sein de l’effectif a été extrêmement facile. "L’adaptation dans l’équipe a été très très bonne parce que je connaissais déjà certains joueurs, poursuit-il, en insistant notamment sur son lien avec Keylor Navas, qu’il a côtoyé plusieurs saisons au Real. Il y a beaucoup de joueurs latinos que je connaissais déjà et aussi des joueurs français comme Kimpembe et beaucoup d’autres qui sont d’ici. L’adaptation a été très bonne et en cela c’est vrai que j’ai eu une chance. Mais bon, Paris a aussi d’autres choses, aussi spéciales et magiques.”

Sur le terrain, la saison de l’Espagnol a été plus que contrastée. Arrivé blessé, Ramos a dû attendre le 28 novembre, soit plus de quatre mois après sa signature dans la capitale, pour faire ses grands débuts sous le maillot parisien. Malheureusement, il n’a jamais réussi à enchaîner les matchs et s’est à nouveau blessé fin janvier. Au final, il n’a disputé que 10 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec Paris.