PSG: "Qu'il reste où il est", Rothen ne veut pas de Conte avec un salaire mirobolant

Jérôme Rothen n'est pas emballé par une éventuelle arrivée d'Antonio Conte sur le banc du Paris Saint-Germain. Ce mardi dans l'émission Rothen s'enflamme, l'ancien milieu parisien a justifié son choix par le manque de passion de l'entraîneur italien pour le PSG et ses exigences beaucoup trop importantes.

Toujours en poste à Tottenham, Antonio Conte a transmis ses exigences en vue d’une arrivée sur le banc du PSG via son entourage. Au-delà des questions salariales, l’entraîneur italien réclame les pleins pouvoirs. Si le club francilien n’a pas encore pris contact avec le technicien, Jérôme Rothen s’est penché sur ce dossier qui pourrait de fait sonner le glas de l’aventure de Mauricio Pochettino à Paris. Le membre de la Dream Team RMC Sport ne veut clairement pas de l’Italien dans de telles conditions.

"Bien sûr que non il ne faut pas de Conte au PSG. Quand tu entends ses exigences, qu’il reste où il est. Ne viens surtout pas dans un club comme le Paris Saint-Germain qui a besoin de se redorer le blason et de se refaire une image beaucoup plus saine, a lancé l’ancien milieu dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Il faut des gens passionnés. Passionnés par le football, je ne dis pas que Conte ne l’est pas, mais il semble plus passionné par son chéquier que par le fait d’entraîner Tottenham, Paris ou une autre équipe. Ce serait déjà problématique."

Rothen ne veut pas d’un entraîneur qui choisit son directeur sportif

RMC Sport a dévoilé ce mardi les exigences du clan Conte pour débarquer à Paris et prendre la suite de Mauricio Pochettino à Paris. Outre le fait de doubler son salaire pour atteindre environ 30 millions d’euros par an, l’entraîneur italien voudrait choisir le directeur sportif du PSG, avoir la mainmise sur le recrutement et travailler avec un staff élargi choisi par ses soins. Si Antonio Conte ne réduit pas ses demandes, c’est non pour l’ex-international tricolore.

"Financièrement c’est compliqué de refuser une offre comme celle que le PSG peut offrir. Cela a été le cas avec Pochettino, avec Tuchel, avec Emery. C’est la réalité, a encore lancé Jérôme Rothen ce mardi. Déjà, il faut un entraîneur qui est choisi par un directeur sportif. Et pas l’inverse. Si tu laisses faire ces choses-là, tu n’as pas fini."

Et le membre de la Dream Team RMC Sport d’enchaîner: "Ce qu’il reste et ce qui transpire dans un club c’est: dans le vestiaire, c’est quel discours tu as. Quelle religion règne dans le vestiaire, c’est-à-dire le football, la passion et la volonté de gagner ensemble tout en respectant les valeurs et les couleurs du club. Voilà dont a besoin le PSG aujourd’hui. […] il faut un directeur sportif avec des idées bien précises et des idées qui vont avec les valeurs et l’institution du Paris Saint-Germain. C’est le plus important."

"De telles conditions financières, c’est le FC Conte et plus le PSG"

Le président du PSG et un directeur sportif fort, voilà ce qu’il faut à Paris selon Jérôme Rothen qui rappelle que l’entraîneur sera ensuite choisi par le patron du sportif. Antonio Conte, pourquoi pas, mais pas à ce prix-là.

"Si c’est Conte et qu’il vient pour les bonnes raisons, je dis oui tous les jours parce qu’il apporte cette grinta, a encore lâché le consultant dans son émission sur RMC. J’ai l’impression que Conte s’identifie assez vite au club qu’il entraîne. Mais pas dans ces conditions financières. Là, cela ne serait plus le PSG. Déjà que le PSG d’avant, les anciens et les historiques, on ne s’y reconnait plus. Si tu recrutes un entraîneur pour de telles conditions financières, c’est le FC Conte et cela ne sera plus le PSG."

Rothen partisan de l’arrivée de Julien Stéphan à Paris

Pas vraiment partisan d’une arrivée d’Antonio Conte sur le banc du PSG, en tout cas pas pour 30M€ par saison, Jérôme Rothen a glissé un autre nom pour succéder à Mauricio Pochettino. L’ex-milieu parisien ne comprend pas pourquoi Julien Stéphan n’a pas sa chance à Paris.

"Le directeur sportif, je n’ai pas de nom car je ne travaille pas au club, mais c’est important d’avoir un directeur sportif qui a des idées assez fortes et qui arrive à faire passer des messages à des stars, a finalement estimé Jérôme Rothen. […] C’est bien beau d’avoir des noms, et ça le PSG a essayé. Il y en a eu des grands entraîneurs qui gagnent à l’étranger comme Tuchel, Emery ou Ancelotti. Pochettino n’est pas devenu un tocard du jour au lendemain."

Avant de proposer Julien Stéphan comme coach du PSG: "Ne serait-ce qu’en Ligue 1, tu regardes et tu prends le meilleur entraîneur français en Ligue 1. Aujourd’hui Paris a les moyens de l’attirer. Il faut le saluer franchement parce qu’il a été sali à la fin à Rennes. Ce que Julien Stéphan fait à Strasbourg en très peu de temps c’est remarquable. Cela choque Julien Stéphan au PSG? Le vestiaire, il peut le gérer et il le fera avec un directeur sportif fort."