PSG: Ramos veut jouer encore "entre quatre et cinq ans" malgré ses pépins physiques

Dans une interview accordée à Prime Video, Sergio Ramos annonce qu’il souhaite évoluer encore plusieurs saisons au haut niveau. A 36 ans, le défenseur espagnol boucle un exercice galère au PSG, où il a enchaîné les blessures, les rechutes et les longs séjours à l’infirmerie.

Sergio Ramos n’a pas l’intention de ranger ses crampons et il le fait clairement savoir. Dans une interview réalisée aux côtés de Ludovic Giuly pour Prime Video, le défenseur du PSG annonce qu’il souhaite évoluer encore plusieurs saisons dans l’élite. "J’aimerais jouer encore entre quatre et cinq ans au plus haut niveau, puis vivre une autre expérience, explique l’Espagnol de 36 ans. J’ai signé deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois (rires). Un de plus et puis on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder l’esprit bien concentré."

Reste à savoir si son physique lui permettra d’aller au bout de ses ambitions. Après avoir rejoint le PSG l’été dernier, l’ancien capitaine du Real Madrid a enchaîné les blessures, les rechutes et les longs séjours à l’infirmerie. A un mois et demi de la fin de la saison, l’ancien taulier de la Roja (180 sélections, 23 buts) n'a fait que sept apparitions avec les leaders de Ligue 1. Seulement trois comme titulaire. Aucune en Ligue des champions.

Seulement sept apparitions avec le PSG

Au total, Ramos a joué 391 minutes, soit l’équivalent d’un peu plus de quatre matchs complets (toutes compétitions confondues). De quoi créer une frustration énorme chez les supporters du club de la capitale. Certains d’entre eux l’ont sifflé lors de son entrée en jeu contre Lorient le 3 avril (5-1). Le champion du monde 2010, lui, est toujours apparu souriant et professionnel, malgré la situation pesante qui l’entoure.

Après avoir disputé samedi l’intégralité du match à Clermont, où Paris s’est imposé 6-1, Sergio Ramos devrait être présent pour affronter l’OM au Parc des Princes, dimanche, lors du choc de la 32e journée de L1 (20h45). A moins d’un nouveau souci d’ici-là.