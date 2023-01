PSG-Reims: le joli clin d’oeil de Balogun à Thierry Henry

Précieux face au PSG (1-1), l'attaquant du Stade de Reims, Folarin Balogun, a dédié son but à Thierry Henry.

Au coup de sifflet final, Folarin Balogun (21 ans, 11 buts et 2 passes décisives en Ligue 1) s’est empressé de rejoindre le plateau de Prime Vidéo, le diffuseur, installé au bord de la pelouse, pour répondre à quelques questions. Il venait tout juste d’égaliser face au PSG (1-1) dans les dernières secondes en célébrant à la manière de "Titi" Henry. Il aurait été dommage de ne pas immortaliser cette soirée avec une photo en compagnie du champion du monde 1998.

Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais Thierry Henry, consultant pour la télévision, a beaucoup compté dans la carrière de l’attaquant anglais du Stade de Reims. Notamment lors de ses jeunes années chez les Gunners, quand Balogun cherchait désespérément le déclic qui lui permettrait de s’installer dans l’équipe. Un déclic qui interviendra à l’âge de 16 ans.

"Je jouais encore ailier à l’époque et, un jour, l’entraîneur m’a mis en pointe, expliquait le joueur au site Ligue1.fr en novembre dernier. Sur ce match-là, je mets deux buts. Le match d’après, il me fait encore jouer devant et je marque. Pareil pour le match d’après. Tout s’est parfaitement enchaîné. A force de jouer en pointe, j’ai appris les bases du poste. Et j’avais beaucoup d’excellents modèles sous les yeux. Pendant quelques semaines, Thierry Henry est même venu entraîner les jeunes du centre. J’ai été choqué par son niveau ! On travaillait ensemble devant le but et, malgré son âge, il était encore tellement fort !" Balogun a croisé la légende des Gunners plus d’une fois depuis que Thierry Henry officie comme consultant à la télévision. Et ce fut toujours éclairant.

"Je l’avais vu lors d’un derby Arsenal-Tottenham. Je n’étais pas dans le groupe ce jour-là et, alors que je me dirigeais vers mon siège en tribune, je suis passé devant Thierry sans le voir. Il m’avait attrapé le bras pour me saluer et me demander comment j’allais. Il m’avait dit de m’accrocher et il a eu des mots assez forts pour me motiver, notamment : 'Si tu crois que tu as le potentiel pour jouer à Arsenal, alors montre-le'. Aujourd’hui encore, je me souviens parfaitement de ses encouragements."

Folarin Balogun, toujours aussi précieux pour son équipe, s'abreuve des commentaires de son aîné © @IconSport

Dimanche soir, sur la pelouse du Parc des Princes, Folarin Balogun a encore été aperçu échangeant avec Thierry Henry sur le terrain, avant le coup d’envoi de la rencontre. Nul ne sait ce qui s’est dit entre les deux hommes mais les mots de Thierry Henry ont visiblement inspiré Balogun. "J'ai parlé à Titi avant le match. Je devais lui montrer mon respect", a tweeté l'attaquant rémois.