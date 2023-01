PSG: "Aucun entraîneur au monde ne peut faire jouer Messi, Neymar et Mbappé ensemble", tranche Riolo

Après la nouvelle prestation décevante du PSG dimanche contre Reims (1-1), Daniel Riolo s’est montré catégorique au sujet de Messi, Neymar et Mbappé. Comme il l’a détaillé dans l’After Foot sur RMC, l’éditorialiste et journaliste de RMC Sport estime qu’aucun entraîneur au monde ne peut faire évoluer ces trois joueurs ensemble.

Les doutes sont de plus en plus nombreux autour de ce Paris Saint-Germain. Après avoir déjà été battu par Lens (3-1) puis Rennes (1-0) au cours du mois de janvier en Ligue 1, le club de la capitale a concédé un match nul dans les ultimes secondes ce dimanche au Parc des Princes contre Reims (1-1, 20e journée de Ligue 1). À l’issue de cette rencontre, Daniel Riolo s’en est pris au trio Messi-Neymar-Mbappé, dont la présence au même moment sur le terrain ne permet pas, selon lui, au PSG d’évaluer à son meilleur niveau.

"Même Zidane, Guardiola ou n’importe qui d’autre: aucun ne ferait jouer les trois de devant ensemble. C'est tout bonnement impossible, a tranché l'éditorialiste et journaliste de RMC Sport dans l’After Foot, sur RMC. Ce n’est pas qu’un problème d’entraîneur. C’est également un problème de joueurs que tu recrutes, de qui tu as sur le terrain, de quel sens tu veux donner à ton équipe et de savoir si ton entraîneur peut mettre en application son idée de jeu avec les joueurs qu’on lui a donnés. Si, fin août, Campos dit dans la première interview importante qu’il donne (dans Rothen s’enflamme sur RMC, ndlr) que le PSG a manqué son mercato, tu as déjà tout compris. Si tu sais, malgré les démentis, qu’ils voulaient se séparer de Neymar, ce n’est pas pour rien. C’est parce que l’impossibilité de faire jouer les trois était actée, tout le monde le sait."

Riolo: "Trois mecs qui ne peuvent pas jouer ensemble"

"Tu peux très bien dire que Galtier n’est pas au niveau. Mais aucun entraîneur au monde ne pourrait faire jouer ces trois-là, a insisté Daniel Riolo. D’abord, il faudrait un entraîneur d’un tout autre calibre, pourquoi pas. Mais, en plus, il faudrait derrière un effectif bien plus équilibré, bien plus cohérent avec, dans toutes les lignes, des renforts par rapport à des joueurs qui sont aujourd’hui clairement dépassés. Aujourd’hui, la charnière centrale, ce n’est pas du top niveau. Le milieu de terrain, ce n’est pas du top niveau. Et devant, tu as trois mecs qui ne peuvent pas jouer ensemble."

Dimanche soir, Yunis Abdelhamid a également remarqué l’absence d’implication défensive des trois stars du PSG, confirmant que les Rémois avaient ciblé cette faille. "Dans les sorties de balle, c'est facile comme les trois de devant ne défendent pas, a indiqué le capitaine champenois en zone mixte. On savait qu'à partir du moment où on passait ce premier rideau... Ils font toujours l'effort de presser un peu mais à partir du moment où ils ont fait cet effort, ils ne participent plus aux tâches défensives de leur équipe. On a travaillé sur ça et on a voulu l'exploiter. on a bien su le faire et c'est pour ça qu'on s'est créé des occasions."