PSG: "C’est vraiment un bon mec", le capitaine du Pays de Cassel défend Neymar

Alexis Zmijak (34 ans), capitaine du pays de Cassel et… ultra du PSG, loue l’état d’esprit de Kylian Mbappé et Neymar qui lui ont respectivement offert un maillot et une doudoune, lors du match de Coupe de France entre les deux équipes (0-7), lundi.

Malgré la lourdeur du score, Alexis Zmijak (34 ans) a vécu une soirée de rêve lundi lors du 32e de finale de la Coupe de France entre son équipe du Pays de Cassel (R1) et le PSG (0-7). Le capitaine, supporter parisien et membre du Collectif Ultras Paris (CUP), a même réussi à repartir avec des souvenirs de prestige en obtenant le maillot de Kylian Mbappé à la mi-temps… et la doudoune de Neymar à l’issue du match.

Dans une interview au Parisien, il explique avoir négocié avec la tunique de Mbappé directement avec lui avant le coup d’envoi lors de la signature de la feuille de match par les capitaines. "Il n'a pas fait de chichis, et a tenu parole surtout, confie-t-il. Ça correspondait à l’image que je m’en faisais. Le mec est sympa, cool, relâché, parce qu’il est super performant derrière."

"Neymar a même offert sa doudoune à ma fille parce qu’il n’avait plus de maillot"

Le défenseur confie avoir, depuis, reçu des messages de personnes lui proposant de racheter son maillot entre 3.000 ou 3.500 euros. Il a refusé en indiquant que le précieux sésame était pour sa fille.

Zmijak a aussi loué l’attitude très classe de Neymar à l’issue de la rencontre qui tranche avec les critiques reçues par le Brésilien sur les réseaux sociaux.

"Ils ont tous été cools, assure-t-il. Même Neymar, qui a été critiqué sur les réseaux sociaux pour son comportement face à nous. Oui, il a un jeu à prendre des coups, entre guillemets. Mais au final, c’est vraiment un bon mec. Il a donné ses deux maillots du match. Et à la fin, il a même offert sa doudoune à ma fille parce que, justement, il n’avait plus de maillot. On a aussi eu un moment pour avoir des autographes et d’autres maillots devant leur vestiaire. Marquinhos a été adorable, puisqu’il est allé chercher un maillot de Renato Sanches pour l’un de nos joueurs qui n’avaient rien eu."