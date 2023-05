PSG: réintégré aux séances collectives, Messi sera disponible face à Ajaccio

De retour à l'entraînement collectif après sa suspension, l'Argentin Lionel Messi sera apte pour la réception d'Ajaccio au Parc des Princes, samedi (21h), lors de la 35e journée de Ligue 1.

Lionel Messi a bien repris l'entraînement collectif ce mardi matin au Camp des loges, comme prévu. L’attaquant argentin sera disponible pour le match contre Ajaccio samedi prochain (21h) au Parc des Princes. Suspendu par le PSG pour sa petite virée non-autorisée en Arabie Saoudite, Lionel Messi s’est excusé publiquement dans une vidéo.

Une démarche personnelle qui a été appréciée au club et a permis sa réintégration plus rapidement que prévu. Cette initiative, si elle redore quelque peu son image, écornée auprès des supporters du PSG, après cette incartade, ne change rien en revanche concernant l’issue de son aventure à Paris.

Un record (officieux) à battre

En fin de contrat le 30 juin avec le club de la capitale, Lionel Messi évoluera dans un autre championnat que la Ligue 1 la saison prochaine. Dans l’entourage de la star argentine, on ne cesse de répéter qu’une décision sera prise en fin de saison, pas avant. Et ce, même si le mercato bruisse de rumeurs en provenance d’ Arabie Saoudite, où l’on rêve de réunir le septuple Ballon d’or et son rival de toujours, Cristiano Ronaldo. Le Barça espère lui aussi attirer La Pulga, mais le club catalan doit avant tout récupérer des marges de manœuvre pour ne serait-ce qu'espérer qu’un tel projet puisse se concrétiser à l’occasion du prochain mercato estival.

Auteur de quinze buts et autant de passes décisives avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a désormais quatre matches pour marquer la Ligue 1 de son empreinte. Le génie argentin peut encore viser le record de passes décisives sur une même saison, officieusement détenue par Jérôme Rothen auquel la LFP a attribué un total de 17 offrandes lors de la saison 2002-2003. Mais le record en question n'a jamais été homologué faute de classement officiel existant à l’époque. Il a fallu attendre la saison 2007-2008 pour que les passes décisives soient officiellement comptabilisées.