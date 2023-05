PSG: quel est ce contrat de Lionel Messi qui l'oblige à se rendre en pleine saison en Arabie Saoudite ?

L'attaquant argentin du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, est parti cette semaine honorer son contrat avec l'office du tourisme d'Arabie Saoudite, évalué à 30 millions d'euros, alors que ses coéquipiers étaient à l'entraînement.

La petite escapade de Lionel Messi en Arabie Saoudite fait beaucoup parler autour du club - les supporters enragent, les journalistes s’interrogent - mais également en coulisses, et notamment dans le vestiaire parisien. Selon les informations de RMC Sport, le voyage de Messi en Arabie saoudite n’a pas manqué de surprendre ceux qui n’étaient pas au courant chez ses coéquipiers parisiens. Même si cela était prévu, le timing de ce déplacement pose question pour un joueur certes exceptionnel mais dont les performances ne sont pas au niveau depuis quelques matchs.

Ce voyage controversé effectué à titre personnel est intervenu également dans un contexte délétère, au lendemain de la défaite du PSG face à Lorient (1-3). Surtout, les joueurs étaient tous conviés à l’entraînement dès lundi, y compris Lionel Messi.

>> Ligue 1: les infos en direct

Ce dernier a donc manqué à l’appel. Qu’est-ce qui pouvait justifier une telle virée dans le Golfe persique ? L’argent, évidemment, Messi étant lié à des obligations contractuelles touristico-commerciales. L’Argentin est généreusement rétribué par l’Arabie Saoudite pour promouvoir l’image du royaume dans le cadre d’une campagne de promotion pour l’office de tourisme local.

Sur son site, l'office du tourisme saoudien vous propose de vivre "les expériences essentielles de Messi", ou encore de découvrir "l'expérience saoudienne ultime de Messi". Dimanche, avant son départ, Messi publiait la photo d’un paysage saoudien accolée à la mention "partenariat rémunéré avec visit saudi": "J'aime explorer ses merveilles inattendues chaque fois que je le peux."

Courtisé par le football saoudien

L’an dernier, à la même époque, le premier bref périple de l’Argentin en Arabie Saoudite, aux côtés de son compatriote Leandro Paredes, avait été l’occasion pour lui d’officialiser l’existence de ce contrat évalué à 30 millions d'euros par an.

"Je suis heureux d’annoncer que Messi est l’ambassadeur du tourisme saoudien", se réjouissait le même jour Ahmed Al Khateeb, le ministre du tourisme, sur Twitter. L’existence d’un tel contrat pouvait paraître surprenante dans la mesure où il existait un antagonisme d’intérêts entre l’Arabie Saoudite et le Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain. Mais les relations entre les deux pays se sont depuis réchauffées.

L’Arabie Saoudite entend profiter au maximum de l’image de marque de Lionel Messi pour vanter les mérites du royaume qui espère accueillir la Coupe du monde 2030. Selon les informations de RMC Sport, Messi ne sera pas Parisien la saison prochaine, à moins que Doha ne décide de renverser la table et de conserver l'Argentin. L'hypothèse d'un retour à Barcelone ayant pris du plomb dans l'aile cette semaine, l'Argentin pourrait découvrir un nouveau championnat, et privilégier une destination plus exotique.

Les rumeurs en provenance du marché des transferts font état d'un intérêt prononcé de la part du club d'Al-Hilal pour s'attacher les services du septuple Ballon d'or. Le football saoudien serait prêt à dépenser une somme record (on parle d'un contrat de plus de 400 millions d'euros par an) pour réunir dans le championnat saoudien Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui joue pour le club d'Al-Nassr.