PSG: retour imminent pour Bernat, incertitude autour de Navas

A la veille de la réception d’Angers, vendredi lors de la 10e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a laissé entendre que Juan Bernat était apte à reprendre la compétition. Le coach argentin s’est en revanche montré plus flou concernant Keylor Navas, qui s’est blessé avec le Costa Rica.

Treize mois, presque jour pour jour. Un peu plus d’un an après sa grave blessure au genou gauche, Juan Bernat entrevoit enfin le bout du tunnel. Victime d’une rupture du ligament croisé face à Metz, le 16 septembre 2020 en Ligue 1 (1-0), le défenseur de 28 ans a vécu une convalescence difficile. Mais il semble désormais rétabli.

Mauricio Pochettino a même laissé entendre que l’international espagnol (11 sélections, 1 but) pourrait même faire partie du groupe qui affrontera Angers, ce vendredi au Parc des Princes (21h), lors de la 10e journée du championnat. "Oui, c’est une possibilité. Il s’entraîne bien avec nous depuis quinze jours", a précisé l’entraîneur parisien en conférence de presse.

S’il est convoqué, l’ancien joueur du Bayern Munich (arrivé à l’été 2018 pour cinq millions d’euros) sera certainement sur le banc au coup d’envoi. Difficile d’imaginer Pochettino le titulariser après une si longue absence. Le défi sera ensuite pour Bernat de reprendre du rythme et de prouver qu’il peut retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure au genou. Une perspective jamais évidente. Le latéral gauche devra en tout cas se montrer compétitif pour obtenir du temps de jeu alors que Nuno Mendes réalise des débuts très prometteurs à son poste et qu’Abdou Diallo représente une alternative crédible.

"Ramos souffre, mais il est fort mentalement"

Les supporters parisiens devront en revanche patienter encore pour voir Sergio Ramos. Indisponible depuis son arrivée à Paris début juillet, l’ancien capitaine du Real Madrid est toujours à l’infirmerie. Le club de la capitale précise qu’il ne reprendra pas l’entraînement collectif avant dix jours. A condition que le délai ne se rallonge pas une nouvelle fois d’ici-là. Malgré cette situation frustrante, Pochettino continue de croire en son défenseur de 35 ans. "Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il retrouvera son meilleur niveau, assure le coach argentin. C'est sûr qu'un joueur de foot aime toujours jouer. Il souffre de ne pas pouvoir le faire, mais il est fort mentalement. Il a le soutien de l'ensemble du club pour l'aider à passer ce moment difficile. On espère le voir bientôt."

Concernant Keylor Navas, c’est nettement plus flou. Le gardien de 34 ans s’est blessé lors de son dernier match avec le Costa Rica. Sorti à la mi-temps d’un match aux États-Unis (2-1), en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, il s’est plaint de l’adducteur droit. "Keylor n'est pas encore revenu, il sera examiné dès son retour, a fait savoir Pochettino. On a échangé avec lui. Il a senti une gêne. On espère qu'il est plus sorti par précaution qu'autre chose".