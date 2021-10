PSG: Sergio Ramos et Bernat toujours en salle d'attente

Sergio Ramos, qui n'a toujours pas disputé le moindre match avec le PSG cette saison, ne sera pas du déplacement ce dimanche à Rennes (13h). L'Espagnol poursuit sa préparation individuelle. Juan Bernat manquera également à l'appel.

Il n’est toujours pas apte. Arrivé libre cet été au PSG après seize années passées au Real Madrid, où il a tout gagné, Sergio Ramos n’est pas encore apparu en match cette saison. Freiné par des soucis au mollet, il poursuit sa préparation individuelle. "Est-ce qu'il y a une date de retour précise pour son retour à la compétition ? Non, pas encore. Il travaille, il y a une évolution quotidienne, on verra quand ce sera le moment. Il continue à travailler", a indiqué Mauricio Pochettino ce samedi en conférence de presse, à la veille de défier le Stade Rennais (dimanche 13h), au Roazhon Park, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1.

Bernat pas encore totalement opérationnel

S’il n’a aucun doute sur son intégration ("il était le capitaine du Real Madrid, il a tout pour réussir"), Pochettino ne peut donc toujours pas compter sur lui. Une situation qui confirme les nombreux doutes qui avaient accompagné sa signature dans la capitale sur son état physique et sa capacité à retrouver son meilleur niveau du haut de ses 35 ans. Sa dernière saison en Espagne a été perturbée par de plusieurs blessures, à la cuisse droite, au mollet gauche ou encore aux ischio-jambiers.

Trois autres joueurs manqueront à l’appel en Bretagn: Layvin Kurzawa et Julian Draxler sont malades, alors que Juan Bernat n’est pas totalement opérationnel pour prétendre à une place dans le groupe parisien selon Pochettino.

Le défenseur espagnol, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en septembre 2020, s’entraîne pourtant normalement. Mais son entraîneur doit juger qu’il lui reste des étapes à franchir pour pouvoir retrouver la compétition.

Pour le reste, Pochettino n'est pas inquiet par l'état de forme de ses troupes. "Entre les matchs de mardi et dimanche, le groupe peut récupérer pendant cinq jours. C'est suffisant. Tous les joueurs qui ont joué mardi (contre Manchester City) vont bien. Presnel Kimpembe ? Il se sent bien. On a eu une discussion hier (vendredi), il m'a dit qu'il se sentait de mieux en mieux", a souligné l'entraîneur argentin. A Rennes, le leader parisien tentera de décrocher une neuvième victoire de suite en Ligue 1.