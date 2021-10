PSG: Rothen agacé par "la langue de bois de Pochettino"

Au lendemain du choc entre l'OM et le PSG (0-0), Jérôme Rothen est revenu ce lundi sur RMC sur le discours satisfait de Mauricio Pochettino,. Selon lui, l'entraîneur parisien doit arrêter d'embellir la situation, alors que son bilan dans le jeu n'est pas brillant cette saison.

"On a fait beaucoup de choses positives. L’équipe a montré du caractère et de la personnalité", a-t-il osé devant la presse. Alors que la quasi-totalité des observateurs (et des supporters) est d'accord sur le fait que le PSG a livré une prestation d'ensemble très moyenne sur le terrain de l'OM dimanche en Ligue 1 (0-0), Mauricio Pochettino a choisi de tenir un discours beaucoup plus optimiste, quelques dizaines de minutes après le coup de sifflet final. L'entraîneur argentin s'est même dit "satisfait" du match de Neymar au Vélodrome, bien que le Brésilien ait été l'un des Parisiens les plus en difficulté...

Des déclarations assez déconnectées de la réalité du terrain, qui commencent à agacer Jérôme Rothen. Dans son émission Rothen s'enflamme, ce lundi sur RMC, l'ancien joueur du PSG a ainsi fait le "procès" de Pochettino et de sa communication.

"On ne sait pas comment Pochettino veut jouer"

"Ce n’est pas la première fois, d’où mon ras-le-bol, tacle Rothen. Qu’il prenne pour des imbéciles des gens qui n’ont pas connu le terrain, ok, pas de soucis, mais qu’il prenne pour des imbéciles des gens comme moi qui avons connu le terrain, sans avoir la science infuse… On voit les matchs comme tout le monde, avec notre expérience d’ancien joueur, et tu ne peux pas être tout le temps à l’opposé (dans l’analyse livrée par rapport au jeu produit). Que tu le fasses quelquefois pour protéger ton groupe, protéger tes joueurs, ça peut arriver. Mais la langue de bois, ça va deux secondes. En entendant sa déclaration d'après-match, où comme très souvent il embellit les choses, où il est totalement à l’opposé sur la prestation collective comme sur la prestation de Neymar, j’ai envie de dire: mais qu’est-ce qui vous empêche de dire des vérités? Pourquoi vous réagissez comme ça?"

D'autant que pour Rothen, le bilan du début de saison est décevant sur le plan du jeu, malgré de bons résultats. "Sur les huit derniers matchs, le PSG a été bon zéro fois sur 90 minutes, note-t-il. Des fois, c’était une période sur deux, des fois juste 20 ou 30 minutes… Je mets un peu le match de City de côté, mais le match à Bruges, la réception de Lyon, le match à Rennes, la réception d’Angers, de Leipzig, ce match contre l’OM, il y a des manques à tous les niveaux. On ne sait pas où Pochettino veut en venir, on ne sait pas comment il veut jouer."

Et cela commence à durer. "Je n’avais pas de doute quand il est arrivé, Mauricio Pochettino, poursuit Jérôme Rothen. Aujourd’hui j’en ai beaucoup. Sur sa communication, mais surtout sur ce qu’il veut mettre sur le terrain, sur ses principes de jeu. On ne sait pas où il veut en venir. (…) Il va nous expliquer que c’est normal que cette équipe soit encore en pleine progression. Mais il n’y a aucune progression, Monsieur Pochettino, il y a de la régression."