OM-PSG: "On a montré du style et de l’identité", Pochettino satisfait de Neymar et du contenu

Après le nul du PSG sur la pelouse de l’OM, ce dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1 (0-0), Mauricio Pochettino a salué la prestation de son équipe. Le coach argentin se dit satisfait du visage affiché par les partenaires de Neymar.

Le choc tant attendu s’est soldé par un match vierge. L’OM et le PSG n’ont pas réussi à se départager, ce dimanche au Vélodrome, en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (0-0). Au terme d’une prestation sans grand éclat, le club de la capitale a préservé l’essentiel après l’exclusion d’Achraf Hakimi à une demi-heure de la fin. Malgré ce spectacle poussif, Mauricio Pochettino s’est félicité de la prestation de ses hommes après la rencontre.

"L’équipe continue de progresser"

"Je pense que notre performance a été bonne. On a joué 40 minutes à 10. On voulait gagner, c'était l'idée. Mais finalement on est plutôt content de cette performance, a réagi le coach argentin sur Amazon Prime Vidéo. Je crois qu’on a bien joué, avec différentes phases. Il nous a juste manqué de marquer. On a fait beaucoup de choses positives. L’équipe a montré du caractère et de la personnalité. On a montré du style et de l’identité."

"Nous sommes satisfaits du match de Neymar"

"Il y a eu beaucoup de choses positives, a-t-il appuyé en conférence de presse. L'équipe a montré de la solidité, du caractère, une bonne organisation dans le jeu offensivement et défensivement. Nous avons affronté une équipe qui joue bien au football, dans un stade difficile. Évidemment, personne ne peut se satisfaire du match nul mais il faut féliciter les joueurs, qui ont fait un travail énorme. L'équipe a montré une bonne production, même si nous ne sommes pas parvenus à marquer. Il faut encore qu'on améliore ce point mais l'équipe continue de progresser (…) Nous sommes satisfaits du match de Neymar, il s'est beaucoup sacrifié pour l'équipe. Il n'avait pas joué après son retour du Brésil. Nous sommes très contents de ses efforts, de son engagement et c'est de là que viendra un bon rendement."

De bons résultats mais un spectacle peu séduisant

Un discours ultra-positif qui ne masque pas les lacunes criantes de son équipe. Paris a une nouvelle fois déçu sur la pelouse de son grand rival. A l’image de leur début de saison, les leaders de Ligue 1 ne parviennent toujours pas à se montrer séduisants, malgré quelques éclairs de leurs stars offensives. Difficile de comprendre quel est le plan de jeu mis en place par Pochettino. Certes, le PSG présente pour l’instant un bilan comptable quasi parfait en championnat (neuf victoires, un nul, une défaite). Mais avec un tel effectif, la manière ne peut être optionnelle. Pas à ce point en tout cas.

Encore en phase de rodage, Lionel Messi n’est sans doute pas venu à Paris pour se contenter d’un tel spectacle. Neymar, lui, peine à retrouver sa magie sous le maillot rouge et bleu. Et Kylian Mbappé ne peut pas tout faire tout seul devant. Si Paris veut répondre aux énormes attentes qui l’accompagnent, son entraîneur va devoir trouver des solutions afin de créer une vraie force collective. Quitte à se remettre lui-même en question. Loin des constats en décalage avec la réalité.