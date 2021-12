PSG: Rothen critique Leonardo, pas "sincère" sur le cas Mbappé

Dans l'émission "Rothen s'enflamme" ce lundi, Jérôme Rothen est revenu sur la petite phrase de Leonardo, qui a sous-entendu dimanche que le Paris Saint-Germain a encore de "bonnes possibilités" de prolonger Kylian Mbappé. De fausses promesses selon Rothen, qui dénonce le manque de transparence du directeur sportif parisien.

Au fur et à mesure que la date du 1er janvier se rapproche, le feuilleton Kylian Mbappé prend de l'ampleur. À partir de début 2022, l'attaquant du Paris Saint-Germain, dont le contrat se termine en juin prochain, sera libre de s'engager dans le club qu'il souhaite, avant de le rejoindre en fin de saison. Après l'échec des négociations ces derniers mois, Leonardo s'est pourtant montré confiant quant à une potentielle prolongation.

Leonardo pas sincère?

"Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger, ndlr). J'y crois", a expliqué le directeur sportif du PSG dans une interview accordée à Europe 1 diffusée dimanche. Une déclaration qui a de quoi redonner espoir aux supporters parisiens, qui s'inquiètent de ne pas voir leur attaquant prolonger. Jérôme Rothen, lui, considère qu'il ne faut pas prendre au sérieux les déclarations de Leonardo.

"Il raconte ce qu'il a envie de raconter, il nous prend pour des cons. (...) S'il y a bien quelqu'un qui est mal placé pour parler de Kylian Mbappé, c'est lui", a expliqué Jérôme Rothen dans "Rothen s'enflamme" ce lundi, avant de poursuivre: "Lui qui a passé plus d'un an à avoir des relations tendues avec Mbappé et le clan Mbappé. Pour un joueur que tu veux absolument prolonger, ça laisse à désirer."

"Tout va à l'encontre d'une prolongation"

L'ancien joueur du PSG (2004-2010) reproche au Brésilien son manque de transparence. "Plutôt que de nous vendre du rêve et d'essayer de redorer ton image, parle nous des choses qui fâchent et sois un peu sincère avec les gens parce qu'aujourd'hui, tu es démasqué. (...) Il manque de sincérité sur Mbappé", assure Rothen, qui ne croit guère à une prolongation de l'international français (53 sélections, 24 buts).

"L'interview de la semaine dernière de Kylian Mbappé dans Paris Match, où il annonce qu'il a envie de voyager, de découvrir d'autres choses, d'autres pays, tout va à l'encontre d'une prolongation. Quoi qu'en dise Leonardo", souligne Rothen. Après cette annonce, Leonardo va devoir batailler pour convaincre celui qu'il a qualifié de "meilleur joueur au monde" de rester. Il lui reste six mois, ou moins, pour y parvenir.