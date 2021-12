PSG: palmarès, stats... à 23 ans, Mbappé est en avance sur les légendes du foot

Kylian Mbappé célèbre ses 23 ans ce lundi au lendemain de la victoire du PSG en Coupe de France contre Feignies-Aulnoye (3-0). Auteur d’un doublé, le buteur francilien continue d’affoler les compteurs. RMC Sport compare ses performances face aux grands noms de la planète foot au même âge.

Libre de négocier et de signer un pré-contrat avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2022, Kylian Mbappé fête son 23e anniversaire ce lundi. Suspendu pour le dernier match du PSG en 2021, mercredi à Lorient lors de la 19e journée de Ligue 1, l’attaquant va pouvoir profiter de ce repos forcé pour célébrer dignement ce nouveau cap.

Révélé très tôt au plus haut niveau, Kylian Mbappé fait déjà partie des tous meilleurs joueurs au monde et serait même LE meilleur selon les mots de son directeur sportif Leonardo qui loue "une maturité incroyable". A l’occasion des 23 ans du Français, RMC Sport tire le bilan de ses performances et compare les temps de passage avec les grandes stars du ballon rond.

Un palmarès déjà bien garni

Encore auteur d’un doublé ce dimanche en Coupe de France face aux amateurs de Feignies-Aulnoye (0-3), Kylian Mbappé a donc bouclé l’année 2021 avec un total de 51 buts et 22 passes décisives en 67 apparitions sous le maillot du PSG et de l’équipe de France. A 23 ans tout pile, le prodige francilien n’en finit plus de briller et accumule les récompenses.

Du côté du palmarès, Kylian Mbappé a déjà remporté douze titres chez les professionnels. A ses quatre sacres consécutifs en Ligue 1 (entre 2017 et 2020), s’ajoutent notamment trois victoires en Coupe de France, une autre en Coupe de la Ligue et deux succès lors du Trophée des champions (il n’avait pas participé au match en 2018). Chez les Bleus, on se félicitera de la Ligue des nations remportée cet automne après un Euro 2021 décevant.

Kylian Mbappé embrasse le trophée de la Ligue des nations © Icon Sport

Surtout, on n’oubliera pas et sans doute jamais ses prestations à la Coupe du monde 2018. Elu meilleur jeune de la compétition, Kylian Mbappé avait grandement contribué à la deuxième étoile décrochée par la France.

Histoire de compléter ce déjà fantastique palmarès, il manque toujours un titre en Ligue des champions. Finaliste malheureux avec le PSG en 2020, l’attaquant de 23 ans aura à cœur de briller cette saison. A commencer par le duel face au Real Madrid lors des huitièmes de finale, les 15 février et 9 novembre prochain.

Des statistiques hallucinantes

Au niveau individuel, Kylian Mbappé n’a toujours pas réussi à grimper sur le podium du Ballon d’or malgré quatre années dans le top 10. Mais cela n’empêche pas le gamin de Bondy d’empiler les buts et les passes décisives en club comme sélection. C’est simple, selon les éléments du site Transfermarkt, l’attaquant formé à Monaco et désormais au PSG a en moyenne été décisif lors de chaque match officiel disputé chez les pros.

En clubs, le phénomène parisien a inscrit 174 buts et délivré 92 passes décisives en 255 apparitions. C’est toujours aussi sensationnel en équipe de France avec pas moins de de 24 réalisations et 20 offrandes en 53 capes. A 23 ans, Kylian Mbappé est déjà le 12e meilleur buteur de l’histoire des Bleus et tape à la porte du top 10. Du côté de Paris, seuls Edinson Cavani (200) et Zlatan Ibrahimovic (156) font mieux que ses 147 buts.

Total: 198 buts et 112 offrandes en 308 matchs officiels chez les pros (clubs+sélection).

Mbappé déjà loin devant Zidane, Messi et Cristiano Ronaldo au même âge

En France, Kylian Mbappé n’a pas encore éclipsé Zinédine Zidane dans le cœur des supporters. Mais l’attaquant du PSG fait déjà beaucoup mieux que l’ancien joueur de Bordeaux et du Real Madrid au même âge. Lancé à une autre époque, "Zizou" a mis plus de temps avant d’éclore au top niveau. Entre ses débuts à Cannes lors de la saison 1988-1989 et son 23e anniversaire, le 23 juin 1995, l’ex-numéro 10 des Bleus s’est montré beaucoup moins prolifique que son compatriote.

Lors de ses sept premières saisons chez les pros, Zinédine Zidane a disputé 202 rencontres toutes compétitions confondues avec Cannes ou les Girondins. Pour un total de "seulement" 35 buts et 34 passes décisives. Son bilan en sélection, malgré deux buts dès sa première cape contre la République tchèque en août 1994, ne permet pas au futur champion du monde 1998 de tenir la comparaison avec Kylian Mbappé. Après son doublé inaugural, Zinédine Zidane n’a plus marqué en Bleu avant ses 23 ans.

Total Zidane: 37 buts et 34 passes décisives en 205 matchs officiels chez les pros (clubs+sélection).

Au niveau international aussi, difficile de trouver un joueur aussi brillant que Kylian Mbappé au même âge. Si le Brésilien Pelé avait déjà gagné deux fois la Coupe du monde et deux fois la Copa Libertadores au moment de souffler ses 23 bougies, "le Roi" a connu une bien moindre adversité au Brésil au début de sa carrière entre 1957 et 1963.

L’icône du ballon rond a inscrit 395 buts avec Santos et la Seleçao en 310 matchs dont une immense majorité dans des championnats régionaux d'un plus faible niveau.

Pelé et Kylian Mbappé en 2019 © Icon Sport

A l’époque contemporaine, même Lionel Messi est en retrait par rapport à Kylian Mbappé. Légende du Barça, où il a brillé avant de rejoindre le PSG cet été, l’Argentin a marqué moins souvent que son nouveau coéquipier avant de fêter ses 23 ans. Entre ses débuts sous le maillot blaugrana et ses premières saisons avec la sélection, "La Pulga" a disputé 419 matchs pour des statistiques inférieures à celles du Français puisque Lionel Messi est resté bloqué à 140 pions et 68 caviars.

Monstre de longévité, Cristiano Ronaldo continue de faire partie des meilleurs joueurs du monde à bientôt 37 ans. Mais celui qui s’est illustré au Real Madrid, à la Juventus ou encore à Manchester United a mis du temps avant de devenir une machine à marquer. Avant de fêter ses 23 ans, le 5 février 2008, le Portugais avait débuté du côté du Sporting à Lisbonne en 2002, un soir de troisième tour qualificatif pour la Ligue des champions. Pendant les six années suivantes, marquée par un départ vers l’Angleterre et ses débuts en équipe nationale, il a fait grimper sa cote et amélioré ses statistiques avec un total de 102 buts et 72 offrandes en 304 matchs.

Total Messi: 140 buts et 68 passes décisives en 419 matchs officiels chez les pros (clubs+sélection).

Total CR7: 102 buts et 72 passes décisives en 304 matchs officiels chez les pros (clubs+sélection).

La menace Haaland?

Du haut de ses 23 ans, Kylian Mbappé vole déjà la vedette à aux trois légendes vivantes que sont Zidane, Messi et Cristiano Ronaldo. Mais le Français ferait bien de ne pas lever le pied s’il veut marquer l’histoire et s’emparer de nombreux records. Et pour cause, derrière lui Erling Haaland impressionne. Plus jeune que la star du PSG d’environ un an demi, le cyborg norvégien de 21ans fait déjà partie des serials buteurs du football européen.

Certes, le Scandinave est loin d’avoir le même palmarès que Kylian Mbappé avec seulement deux titres de champion d’Autriche et une Coupe d’Allemagne, mais le numéro 9 du Borussia Dortmund enchaîne les buts et martyrise les défenseurs comme personne. Depuis ses débuts en D2 norvégienne à seulement 15 ans jusqu’à la Bundesliga, Erling Haaland régale avec un bilan aussi fabuleux qu’effrayant de 125 buts et 34 passes décisives en 183 matchs. Suffisant pour en faire un véritable concurrent à Kylian Mbappé voire un rival au rang de meilleur joueur du monde dans les années à venir.

Total Haaland: 137 buts et 34 passes décisives en 183 matchs officiels chez les pros (clubs+sélection).