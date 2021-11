Le PSG a-t-il fait une erreur en recrutant Messi? La Dream Team divisée

Dans "Rothen S’enflamme" jeudi sur RMC, Jérôme Rothen et Nicolas Anelka sont revenus sur les débuts mitigés de Lionel Messi, au lendemain d’une performance encore décevante face à Manchester City (2-1) en Ligue des champions.

On ne pensait pas se poser cette question un jour mais le PSG a-t-il eu raison de recruter Lionel Messi cet été ? Arrivé libre en provenance du Barça, l’Argentin aux six Ballons d’or (peut-être bientôt sept), n’a pas totalement convaincu depuis son arrivée à Paris. Auteur de trois buts en Ligue des champions et d’un seul en Ligue 1, il a été décevant mercredi soir sur la pelouse de Manchester City (1-2). Alors, Paris a-t-il commis une erreur en recrutant la Pulga ?

Rothen : "Il installe un faux-rythme"

"Je le pense de plus en plus, a répondu Jérome Rothen dans Rothen S'enflamme jeudi sur RMC. Quand tu prends Lionel Messi, tu t’attends à plein de choses, à des exploits individuels qu’on a du mal à voir depuis le début de la saison. Tu t’attends à ce qu’il bonifie ses coéquipiers… Et puis il faut arrêter de me dire qu’il est encore en rodage. Tu n’as pas le temps ! On arrive au mois de décembre. (…) On est obligé de constater qu’il n’y a pas autour les joueurs pour permettre à Lionel Messi d’avoir une emprise sur l’équipe. Il installe un faux-rythme qui ne correspond pas aux joueurs qui sont autour. (…) Les dirigeants parisiens ne se sont pas rendus compte qu’il faut avoir des joueurs qui vont dans son sens, dans son tempo, qui lui permettent de briller."

Anelka : "Il faut encore attendre"

Pour Nicolas Anelka "ça suffit les excuses comme 'il vient d’arriver', 'l’adaptation…'" "Je ne pense pas que ce soit une erreur (de l’avoir recruté). Il faut encore attendre, estime, plus mesuré, l'ancien attaquant du PSG. Ce qu’on a vu aujourd’hui, ce n’est pas le Messi de Barcelone. Il n’est pas encore arrivé à son niveau. Est-ce à cause des blessures ? Je ne sais pas. Est-ce parce que c’est un nouveau club, des nouveaux coéquipiers ? Je ne sais pas non plus. Mais on est en droit de demander plus. Et les supporters aussi. On savait que Messi ne courrait pas beaucoup. Il n’y a pas de surprise. Il a besoin qu’on joue avec lui, qu’on s’appuie sur lui, qu’il fasse un peu le jeu mais le problème est qu’il n’est plus à Barcelone. Il y a des joueurs de haut niveau qui ont besoin d’aller vite comme Mbappé. Neymar a aussi besoin de la balle pour faire la différence. Ils doivent partager le butin à trois. Avant il était presque la star incontestable de Barcelone. A lui de s’adapter. Je n’ose même pas imaginer si Messi était en Angleterre avec ce genre de 'body language' ce qui se passerait dans la presse… Il y a beaucoup de courses à haute intensité. Ça ne passerait pas en Angleterre. Les coachs n’accepteraient pas."