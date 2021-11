PSG: Leonardo conforte Pochettino et dément tout contact avec Zidane

Auprès de l'AFP ce vendredi, Leonardo, le directeur sportif du PSG, maintient sa confiance envers Mauricio Pochettino et assure ne pas avoir contacté Zinedine Zidane pour le remplacer.

"Aucun contact" avec Zidane

Leonardo déclare que Pochettino "n'a jamais demandé à partir", et affirme n'avoir eu "aucun contact" avec Zidane, évoqué comme possible remplaçant de l'Argentin. "On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinedine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu", explique Leonardo.

Une façon pour le Brésilien de mettre les choses au point alors que plusieurs informations circulent autour de l'entraîneur parisien depuis quelques jours. Le nom de Pochettino a notamment été évoqué du côté de Manchester United, alors qu'il est sous contrat avec Paris jusqu'en 2023 et qu'il n'a pas demandé à être libéré, comme expliqué par RMC Sport.

Paris n’a par ailleurs pas entamé de discussions directes avec Zinedine Zidane, ni avec aucun entraîneur. Pochettino, lui, a de nouveau été interrogé sur les rumeurs autour de son avenir, mercredi, après la défaite parisienne contre Manchester City (2-1) en phase de groupes de la Ligue des champions. Il a encore botté en touche. "Les joueurs connaissent ma situation, a commenté en conférence de presse l’ancien manager de Southampton et Tottenham. Nous sommes dans un milieu où il y a des rumeurs. Cela ne vaut même pas la peine de parler des rumeurs."