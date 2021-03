PSG: Sarabia ne pouvait plus répéter les efforts après le Covid-19

Dans une interview accordée au site du PSG, Pablo Sarabia est revenu sur sa première partie de saison difficile. Le milieu de terrain espagnol explique notamment avoir eu du mal à retrouver de bonnes sensations après avoir contracté le coronavirus.

Il a mis du temps à retrouver la lumière. Après un été sans éclat avec le PSG, Pablo Sarabia s’est montré particulièrement discret lors de la première partie de saison. Un peu lent, trop mou, sans inspiration, le milieu de terrain espagnol n’a pas beaucoup pesé sur les matchs des Parisiens. Après une petite embellie en octobre, il a souffert d’une blessure musculaire. De quoi freiner son rendement. D’autant qu’il a également contracté le Covid-19.

"Je me suis blessé et j’ai dû m’arrêter un mois et demi. C’est très difficile sur le plan individuel, explique Sarabia dans une interview diffusée sur le site du PSG. J’ai passé certains moments un peu difficiles après avoir eu le Covid, parce que je ne me sentais pas bien. Je ne pouvais pas répéter beaucoup d’efforts. Je ne me sentais pas en forme."

>> Le sport face au coronavirus: les infos en direct

"Pochettino est très proche de nous"

Après cette période délicate, l’ancien joueur de Séville, arrivé à l’été 2019 (18 millions d’euros), assure désormais avoir retrouvé ses sensations: "Maintenant, je suis prêt. Je suis meilleur qu’avant et je vais continuer à travailler avec l’équipe pour gagner tous les titres possibles."

Après avoir été recruté sous Thomas Tuchel, le passeur de 28 ans, sous contrat jusqu’en 2024, découvre depuis le début de l’année les méthodes de Mauricio Pochettino. Et il semble y adhérer. "La façon de travailler est différente, observe celui qui compte 4 buts et 4 passes décisives en 26 apparitions cette saison. C’est un coach qui aime parler avec les joueurs. Il aime nous donner des conseils pour nous améliorer. C’est un coach très proche de nous. C’est bon pour notre relation".

Reste à le confirmer par des résultats sur le terrain. Revenu à la 2e place de la Ligue 1, à deux points de Lille, Paris a rendez-vous à Bordeaux, ce mercredi, lors de la 28e journée (21h). A une semaine d’accueillir le Barça au Parc des Princes, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (le 10 mars sur RMC Sport).

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité PSG-Barça