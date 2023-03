PSG: selon des écoutes, Mbappé aurait donné son accord oral pour une prolongation... dès mars 2022

Les écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre de l'affaire Hamraoui-Diallo ont fait état, dès le mois de mars 2022, d'un accord verbal au PSG pour la prolongation de Kylian Mbappé, selon les informations dévoilées par Daniel Riolo dans l'After Foot.

Selon les informations dévoilées jeudi soir dans l'After Foot sur RMC par Daniel Riolo, les enquêteurs de l'affaire Hamraoui-Diallo pouvaient savoir dès le mois de mars 2022 que Kylian Mbappé était d'accord pour prolonger au Paris Saint-Germain. Un accord verbal est mentionné dans les écoutes téléphoniques qui ont été menées par la police concernant les coulisses de la section féminine, empoisonnée par la quête de pouvoir de César Mavacala, conseiller des internationales Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

La provenance de la mention de cet accord verbal n'est pas précisé, ni les détails. Il convient toutefois de savoir que les écoutes concernaient en particulier César Mavacala et Aminata Diallo, qui s'étaient rapprochés pendant un temps de la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari. Un lien qui s'est ensuite rompu, dès lors que les rebondissements de l'affaire de l'agression subie par Kheira Hamraoui ont éclaté.

La presse espagnole parlait aussi d'un accord avec le Real

Juste après l'annonce de sa prolongation fin mai, Kylian Mbappé avait confirmé en conférence de presse avoir pris sa décision lors de la semaine précédente. Et au début du mois de mai, sa mère avait pris la parole pour démentir tout accord.

Il est possible que le clan Mbappé se soit mis d'accord sur les conditions d'un nouveau contrat tant avec le PSG qu'avec le Real avant de prendre sa décision finale en toute connaissance de cause: en Espagne, au mois de mars 2022, la presse madrilène était à l'unisson pour affirmer l'existence d'un accord verbal entre Kylian Mbappé et Florentino Pérez, le président du Real Madrid. "Je pense que sa mère voulait qu'il vienne au Real Madrid, parce que c'était son rêve de petit garçon, avait ensuite confié le dirigent espagnol dans une interview pour El Chiringuito. (...) Quand les circonstances changent et qu'une personne prend une décision, il faut la respecter".