PSG: selon Daniel Riolo, la musique de Phil Collins va revenir

Dans l'After ce lundi sur RMC, Daniel Riolo a affirmé que la musique de DJ Snake pour l’entrée des joueurs du PSG allait être rapidement laissée de côté pour remettre le mythique "Who Said I Would" de Phil Collins, qui résonnait au Parc des Princes depuis près de trente ans.

Une petite musique peut provoquer un énorme tollé. Le PSG est en train de s’en rendre compte ces derniers jours. En changeant la chanson d’entrée des joueurs au Parc des Princes, le club de la capitale s’est attirée les foudres de nombreux supporters. A commencer par les ultras du Virage Auteuil. Le CUP a publié ce lundi un communiqué pour se désolidariser de cette innovation acoustique, en expliquant n’avoir jamais donné son accord. Pour leurs deux premiers matchs de la saison à domicile, les leaders de Ligue 1 ont foulé leur pelouse sur un air composé par DJ Snake. Une mélodie sans parole qui a remplacé le mythique "Who Said I Would" de Phil Collins, introduit il y a près de 30 ans.

"Les ultras ne l’accepteront jamais"

Fabien Allègre, le directeur de la diversification du PSG, avait tenté de justifier la démarche dans Le Parisien, en expliquant vouloir mettre en avant "les talents musicaux du Grand Paris". Mais ses arguments ne semblent pas avoir convaincu grand monde. Pas même DJ Snake, qui a lui-même dénoncé la situation sur les réseaux sociaux. A tel point que la voix de Phil Collins devrait rapidement faire son retour Porte de Saint-Cloud, selon Daniel Riolo.

"Les ultras parisiens sont évidemment contre cette décision. Ce qu’ils se reprochent, et ils vont rectifier, c’est de ne pas avoir été assez clairs, d’avoir été mal compris, a expliqué notre consultant dans l’After sur RMC. Je peux vous affirmer qu’à 90%, c’est terminé pour DJ Snake. Phil Collins va revenir. Parce que les ultras ne supportent pas ce qui a été fait et ils ne l’accepteront jamais. Ce souci en a réveillé d’autres. Les ultras veulent bien accepter la politique commerciale, mais ils se demandent pourquoi le club s’attaquent aux fondamentaux: le maillot, la musique d’entrée… Pourquoi faire ça pour emmerder les supporters et les anciens?"

"Phil Collins a traversé le temps"

"Aux États-Unis ou en Asie, il va peut-être y avoir quelques fans qui vont acheter la musique de DJ Snake ou qui vont penser que le club est super moderne, a-t-il poursuivi. Mais au fond, qu’est-ce que ça va réellement apporter? On parle de modernité mais imagine que DJ Snake ne vende plus un disque dans cinq ans, parce qu’il passe de mode, on rechange à nouveau?"

"Phil Collins a traversé le temps et c’est une instru un peu neutre, appuie Riolo. Moi-même, qui allais beaucoup au Parc, j’ai mis pas mal de temps à savoir que c’était Phil Collins et même quel morceau c’était parce que c’est un live de concert. C’est le mec de la sono du Parc, au début des années 1990, qui a fait une sorte de mix. Ça avait créé l’histoire à un moment où le mouvement ultra était encore balbutiant en France, à Paris ou ailleurs. Là, DJ Snake ne va rien créer du tout. Ça peut vite devenir démoder son affaire." A voir désormais sur quelle chanson les partenaires de Lionel Messi débarqueront dimanche prochain face à l’OL, pour le choc de la 6e journée de Ligue 1.