PSG: Sergio Ramos absent contre Troyes, Mbappé présent et potentiel titulaire

Le PSG commencera sa saison 2021-2022 de Ligue 1 samedi après-midi sur le terrain de Troyes (17h). Si Sergio Ramos, Idrissa Gueye ou encore Juan Bernat seront absents, Kylian Mbappé sera lui bien de la partie. Et il pourrait débuter.

La reconquête peut commencer. Déchu de son titre de champion de France la saison passée, le Paris Saint-Germain va tenter à partir de samedi de récupérer la couronne en Ligue 1. Et pour cela, il voudra débuter par une victoire sur le terrain de Troyes (17h), tout juste promu.

Pour cette rencontre, le club de la capitale ne pourra pas compter sur ses stars tout juste rentrées de vacances (Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Verratti, Donnarumma), ni sur Idrissa Gueye (protocole Covid-19), Alexandre Letellier (adducteurs), Colin Dagba (cheville), Juan Bernat (reprise), ou encore... Sergio Ramos.

>>> La Ligue 1 en direct

Ramos se remet de sa lésion au mollet

Arrivé à Paris début juillet, l'expérimenté défenseur espagnol (35 ans) n'a pas joué une minute lors de la préparation, et il était forfait pour le Trophée des champions. Ce sera toujours le cas pour la première journée de L1, puisque le PSG indique dans son dernier point médical que le joueur "est en phase de reprise progressive sur le terrain suite à une lésion du solaire du mollet gauche".

Autant dire que Mauricio Pochettino n'alignera pas son onze type dans l'Aube. "C'est toujours difficile quand un joueur manque car cela affecte la dynamique, a expliqué le technicien argentin en conférence de presse. Malheureusement, mais c'est aussi une bonne chose, nous avons beaucoup d'internationaux qui ont lutté pour des trophées. Ce n'est pas facile mais nous sommes contents d'avoir récupéré tout le monde aujourd'hui (à l'entraînement). On a vécu une année anormale avec le Covid et on savait que les joueurs avaient besoin de vacances et de repos avant d'affronter la saison qui nous attend. A partir de maintenant, tout le monde va commencer la préparation ensemble."

Au rayon des bonnes nouvelles, Pochettino pourra tout de même compter sur la présence de Kylian Mbappé pour le début des hostilités en championnat. "Il est à la disposition de l'équipe, a-t-il confié. Et il y a un pourcentage élevé de chances qu'il débute le match."