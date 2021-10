PSG: Sergio Ramos encore absent contre Angers selon la presse espagnole

Sergio Ramos, qui n'a toujours pas disputé le moindre match avec le PSG cette saison, devrait manquer la réception du SCO d'Angers vendredi (21h), d'après la presse espagnole.

Finalement, son retour devrait encore être repoussé. Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Sergio Ramos ne s’est pas entraîné ce mercredi et ne devrait pas être dans le groupe du PSG pour la réception du SCO d’Angers (21h), ce vendredi, en ouverture de la dixième journée de Ligue 1. Des informations confirmées par le quotidien Marca. Mardi, Le Parisien expliquait pourtant que le défenseur central espagnol (35 ans) avait des chances d’être convoqué par Mauricio Pochettino, au même titre que Juan Bernat. Le coach parisien devrait en dire plus sur l’état de forme de ces deux joueurs jeudi en conférence de presse, à partir de 14h.

Pas de date de retour

La situation de Ramos confirme les doutes qui avaient accompagné sa signature cet été dans la capitale sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau. Sa dernière saison au Real Madrid, où il était le capitaine, avait été perturbée par plusieurs blessures, à la cuisse droite, au mollet gauche ou encore aux ischio-jambiers. Arrivé libre, il n’a toujours pas disputé le moindre match avec le PSG. Freiné ces dernières semaines par des soucis au mollet, il poursuit sa préparation individuelle. "Est-ce qu'il y a une date de retour précise pour son retour à la compétition ? Non, pas encore. Il travaille, il y a une évolution quotidienne, on verra quand ce sera le moment. Il continue à travailler", avait simplement indiqué Pochettino avant la trêve internationale.

Selon El Mundo, Ramos aurait toutefois été rassuré par son entraîneur et par Leonardo, le directeur sportif du PSG. Ils auraient décidé de ne pas lui mettre la pression. Contre Angers, Paris s'attend également à être privé de ses internationaux sud-américains, puisque l’Argentine recevra le Pérou vendredi à 1h30 (heure française) et le Brésil sera opposé à l’Uruguay vendredi à 2h30. Lionel Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Neymar et Marquinhos devraient donc manquer à l'appel. Keylor Navas, lui, défiera les Etats-Unis jeudi à 1h avec le Costa Rica.