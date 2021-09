PSG-Manchester City: pourquoi Pochettino a célébré le but de Messi

D’ordinaire réservé, Mauricio Pochettino a laissé éclater sa joie sur le but de Lionel Messi qui a scellé la victoire du PSG face à Manchester City ce mardi en Ligue des champions (2-0). Il s’en est expliqué en conférence de presse.

Il était adversaire ou, au mieux, spectateur. Mais pas encore dans la peau du supporter. Après avoir souffert face à Lionel Messi ou assisté à ses récitals, Mauricio Pochettino a cette fois pu savourer un but de son compatriote argentin. Et quel but… A la 74e minute de PSG-Manchester City, le sextuple Ballon d’or a pris le ballon sur le côté droit, repiqué vers l’axe, trouvé le relais parfait de Kylian Mbappé puis envoyé un missile sous la barre. Son premier but avec le PSG, une merveille. Et l’assurance pour les Parisiens de faire tomber Manchester City au Parc des Princes dans ce choc de Ligue des champions (2-0).

Alors, cette fois, contrairement à ses habitudes sur les buts de son équipe, Mauricio Pochettino a laissé éclater sa joie. "C’est vrai, j’ai célébré (le but de Messi). En général, je ne célèbre pas les buts. Je les vis quasiment toujours de façon intérieure. Mais, oui, aujourd’hui je l’ai célébré, a expliqué l’entraineur du PSG en conférence de presse. J’ai regardé Messi marquer des buts pendant beaucoup d’années, toujours dans le camp d’en face. C’est le premier de notre côté, de mon côté. Je devais le célébrer (rires)."

Pochettino: "Nous avons su souffrir quand Manchester City nous dominait"

Avec cette victoire, le PSG retrouve de la sérénité dans la course à la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, après son nul à Bruges (1-1) et avant d’être opposé à deux reprises à Leipzig (19 octobre et 3 novembre), qui compte zéro point en deux journées. "Ces trois points nous placent en bonne position au classement, souligne Mauricio Pochettino. Je suis content parce que l'équipe a su maîtriser les phases de jeu où elle était sous pression. Nous avons su souffrir quand Manchester City nous dominait, et l'équipe a fait le travail ensemble. Et avec la qualité offensive que nous avons nous pouvions sortir pour marquer des buts très beaux."

Mais l’entraineur du PSG a aussi conscience que son équipe devra encore progresser pour avoir plus de maîtrise. "Ici, dans le staff, nous aimons avoir la possession et dominer, mais Manchester City a des automatismes et travaille depuis des années sous la main de Pep (Guardiola), note l’Argentin. Je ne suis pas satisfait de cela parce que j'aime tenir plus le ballon, mais dans une équipe en construction comme la nôtre, qui cherche des automatismes, c'est bien de savoir gagner de cette manière aussi."