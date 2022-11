PSG: Sergio Rico fait fuir un cambrioleur à son domicile

Comme révélé lundi par Le Parisien et confirmé par BFM Paris, le gardien de but PSG, Sergio Rico, doublure de Gianluigi Donnarumma dimanche face à Auxerre (5-0), a échappé de peu à un cambriolage en rentrant à son à domicile parisien après la rencontre.

Sergio Rico aurait aimé faire parler de lui d’une autre façon… Troisième gardien du Paris Saint-Germain, l’Espagnol de 29 ans était exceptionnellement la doublure de Gianluigi Donnarumma dimanche pour la réception d’Auxerre (5-0) au Parc des Princes (Navas était forfait). S’il n’est pas entré en jeu et n'a pas donc pas fait sa première apparition avec le PSG cette saison, son retour à son domicile fut très mouvementé. Comme révélé lundi par Le Parisien, et confirmé par BFM Paris, Rico a échappé de peu à un cambriolage.

Le butin a été laissé sur place

De retour du Parc vers 16h, il a surpris le cambrioleur à son domicile, dans son appartement situé dans le VIII arrondissement, pas très loin des Champs-Elysées. Sergio Rico s'est retrouvé nez à nez avec le malfaiteur présumé et l'a repoussé. Ce dernier a alors décidé de prendre la fuite, le butin a été laissé sur place. Rien n’a été volé. Il n'y a pas de préjudice. Les policiers se sont rendus à son domicile et ont procédé à des constatations. Une enquête pour tentative de vol par effraction dans un local d'habitation a été ouverte et confiée aux enquêteurs du 1er DPJ.