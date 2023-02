PSG-TFC: les larmes de Renato Sanches, encore blessé à 10 jours du Bayern

Touché à la jambe, Renato Sanches a dû céder sa place dès la 11e minute face à Toulouse, samedi au Parc des Princes. Encore un pépin physique pour le Portugais qui a quitté la pelouse en larmes. Sa présence pour le 8eme de finale face au Bayern, son ancien club, pourrait être incertaine.

Renato Sanches blessé. Le refrain commence à être tristement connu des supporters parisiens. Le milieu de terrain portugais est un habitué de l’infirmerie du PSG. Et il va y retourner. Titulaire ce samedi face à Toulouse lors de la 22eme journée de Ligue 1, il n’a pas passé le cap du quart de jeu.

Blessé à la cuisse, il est resté un long moment allongé sur le ventre, le visage caché dans la pelouse. Effondré. C’est finalement en larmes qu’il quitte le terrain, remplacé par El Chadaille Butshiabu.

Privé de retrouvailles avec le Bayern?

En attendant d’en savoir plus sur la nature de sa blessure et l’éventuelle durée de son indisponibilité, Renato Sanches pourrait à nouveau être éloigné des terrains et manquer notamment les retrouvailles avec son ancien club, le Bayern Munich, en huitième de finale de la Ligue des champions (match aller le 14 février au Parc, en direct sur RMC Sport 1).