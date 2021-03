PSG: toujours pas de Di Maria, ni de Verratti contre Bordeaux

Le PSG se déplace mercredi soir à Bordeaux en Ligue 1. Ce sera sans Mbappé, suspendu, mais aussi sans Di Maria, Verratti et Florenzi, toujours diminués.

Quelques retours, mais aussi quelques absences de taille. Quatre jours après son net succès à Dijon (4-0), le PSG se déplacera mercredi soir à Bordeaux (21h) pour tenter de reprendre les commandes de la Ligue 1.

A la veille de cette rencontre, le club de la capitale a fait ce mardi un nouveau point infirmerie. En plus de Leandro Paredes, suspendu en Bourgogne, Mauro Icardi s'est remis de sa gastro-entérite et va lui aussi pouvoir rejouer. Mais Angel Di Maria, Marco Verratti et Alessandro Florenzi sont toujours absents.

Neymar bientôt de retour dans le groupe ?

L'Argentin, touché à une cuisse début février, a certes repris l’entraînement progressif avec le groupe depuis 48 heures, mais il est visiblement encore un peu juste. Victime d'un choc au pied jeudi dernier, Verratti "poursuit ses soins pour sa contusion de la voûte plantaire et a repris la course aujourd’hui", dixit le communiqué du club. Quant à Florenzi, touché à l'adducteur droit, il poursuit son programme individuel.

Juan Bernat et Neymar sont toujours forfait, comme attendu. Le Brésilien poursuit également son programme de rééducation et son travail individuel sur le terrain. "Un retour avec le groupe sera évalué en fin de semaine", indique le PSG.

Paris devra en outre se passer de Kylian Mbappé, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.