Dijon-PSG: Mbappé voulait mettre 5-6 buts pour faire passer "un message aux autres"

Auteur d'un doublé lors du 4-0 du PSG à Dijon samedi, pour la 27e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé en voulait pourtant plus, comme le montrent des images de Canal+ dans les couloirs de Gaston-Gérard.

Un Kylian Mbappé mort de faim. L'attaquant français a porté le PSG samedi à Dijon (4-0), dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, en inscrivant un doublé. Mais visiblement, le champion du monde n'était pas rassasié. C'est ce que laissent penser les images des couloirs du stade Gaston-Gérard, captées par Canal+ à la mi-temps de la rencontre.

"Moi je repars avec le ballon du match"

"Marqui, dis à tout le monde qu'on reste dedans!, lâche l'ancien Monégasque à son capitaine Marquinhos. Si on peut en mettre cinq ou six, c'est un message aux autres." Avant de poursuivre au milieu du groupe: "On en met six-sept!" Marquinhos ajoute: "La même attitude!"

"Moi je repars avec le ballon du match, poursuit Kylian Mbappé, tandis que les joueurs parisiens regagnent la pelouse dijonnaise pour le deuxième acte. "T'es vraiment un couillon toi", lui dit en plaisantant Abdou Diallo. A l'arrivée, pas de triplé et donc pas de ballon pour l'attaquant de 22 ans, qui peut tout de même se satisfaire de sa performance. Ce dimanche soir, le PSG est repassé deuxième du classement, devant l'OL et à deux points de Lille.