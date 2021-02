PSG: Pochettino donne des nouvelles de Verratti, le staff pas inquiet pour Danilo

Absents à Dijon (4-0) ce samedi, Alessandro Florenzi, Marco Verratti et Mauro Icardi restent incertains pour le prochain match du PSG programmé mercredi à Bordeaux (21h). Concernant Danilo, les nouvelles sont rassurantes.

C’est avec un onze remanié que le PSG s’est baladé ce samedi sur la pelouse de Dijon (4-0), dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. En plus de Juan Bernat, Angel Di Maria et Neymar, en phase de reprise, Mauricio Pochettino était privé d’Alessandro Florenzi (petite lésion à l’adducteur droit), Marco Verratti (touché au pied droit), Mauro Icardi (malade) et Leandro Paredes (suspendu).

Après ce succès en terre bourguignonne, qui a permis à Paris de revenir provisoirement à un point du leader lillois, l’entraîneur argentin a fait le point sur l’état de ses troupes. Certains éléments sont incertains pour le prochain déplacement à Bordeaux, programmé dès mercredi (21h).

Nouvelles rassurantes pour Danilo

"On verra l'évolution de Marco (Verratti) et Icardi, demain (dimanche), lundi. Je ne peux pas dire s'ils seront ou non en condition. Pour Florenzi, pareil on verra. Aujourd'hui, il y a des doutes. Verratti a reçu un coup au pied à l'entraînement, il ne pouvait pas mettre sa chaussure", a commenté Pochettino en conférence de presse.

Concernant Danilo Pereira, sorti en fin de match après avoir inscrit son premier but sous le maillot parisien, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Même si des examens complémentaires devront être réalisés pour confirmer le premier diagnostic, le milieu de terrain portugais souffrirait d’une simple petite alerte musculaire au mollet gauche. Le staff parisien ne semblait pas alarmé par ce petit pépin.

"Ce n’est pas trop grave. C’est un coup", a expliqué l'ancien joueur de Porto au micro de Canal+. Il a quitté le stade Gaston-Gérard en boitant légèrement.