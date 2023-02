PSG-Toulouse: sans Mbappé ni Neymar, Paris serre les dents et l'emporte difficilement avant l'OM

Sans ses stars Kylian Mbappé et Neymar, le PSG s'est difficilement imposé (2-1) à domicile contre Toulouse ce samedi en Ligue 1, mais il a perdu Renato Sanches sur blessure.

Une tendance lourde se confirme à l’entame d’un mois de février qui pourrait voir la saison du PSG basculer: plus aucune équipe ne craint le club de la capitale en Ligue 1. Le PSG a du talent dans ses rangs, heureusement pour lui, car n’est pas son collectif qui lui aurait permis de l’emporter (2-1) contre le Téfécé.

Le PSG a répondu à l'ouverture du score de Branco van den Bommen sur coup-franc (20e) grâce à deux inspirations du Marocain Achraf Hakimi (38e), revenu en pleine forme du Mondial, et de l’Argentin Lionel Messi (58e). Les deux joueurs s'étaient déjà distingués en seconde période face à Montpellier (3-1) mercredi, après une première période désolante. Le premier acte samedi a été du même acabit.

Les Parisiens, en possession du ballon la plupart du temps, ont éprouvé les pires difficultés à s’en servir dans le dernier tiers de la moitié de terrain adverse. Trop hésitante, les tentatives parisiennes ont débouché le plus souvent sur une frappe trop molle de Carlos Soler ou trop enlevée de Fabian Ruiz. Les hommes de Christophe Galtier ont peiné à emballer le match, et Vitinha n’avait d’ailleurs aucun mal à reconnaître que le ballon ne circulait pas assez vite pour prendre à revers un bloc toulousain compact et très rigoureux sur le plan défensif, au moins pendant les 45 premières minutes.

Sanches quitte le terrain en pleurs...

Les progrès entrevus dans le jeu mercredi, après la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, ne semblaient plus qu’un lointain souvenir au terme de la première période. Jusqu’à ce que Lionel Messi illumine la seconde en déclenchant une superbe frappe enroulée, alors qu’Hakimi naviguait avec le ballon autour de la surface.

Dans le sillage de son génie argentin, le PSG s’est davantage projeté vers l’avant, affirmant sa mainmise sur la rencontre, même s’il a aussi concédé quelques situations, dont une très chaude en fin de match. Christophe Galtier retiendra surtout qu’il a encore perdu un joueur sur blessure, le troisième cette semaine.

Renato Sanches réclamait du temps de jeu cette semaine, et son entraîneur l’a entendu en le titularisant, mais la réjouissance fut de courte durée pour lui. Le Portugais n'a pas passé le premier quart d’heure, cédant sa place en pleurs à Bitshiabu après seulement 13 minutes.

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres, et la situation actuelle du PSG devrait offrir l’occasion à Christophe Galtier d’offrir du temps de jeu à ses jeunes, dont le jeune Warren Zaïre-Emery, auteur d’une nouvelle entrée très intéressante, pleine de détermination. Mais l’entraîneur du Paris Saint-Germain aurait sans doute préféré avoir le choix avant les déplacements à Marseille en Coupe de France et à Monaco en championnat. Les deux derniers matchs restants avant le choc en Ligue des champions face au Bayern Munich, le 14 février au Parc des Princes.