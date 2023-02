Argentine: Messi parle d’une éventuelle participation à la Coupe du monde 2026

Lionel Messi (35 ans) veut poursuivre sa carrière internationale après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde sans donner d’échéance précise alors que la Copa America se jouera en 2024, puis le Mondial en 2026.

Lionel Messi (35 ans) n’est pas décidé à mettre à un terme à sa carrière internationale. Après avoir décroché la Coupe du monde derrière laquelle il a couru toute sa carrière, l’attaquant veut profiter et sera de la partie lors des prochains matchs de sa sélection. Mais pendant combien de temps encore? La prochaine Copa America aura lieu en 2024 aux Etats-Unis avant le Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Canada, puis au Mexique. Dans une interview à Olé, le septuple Ballon d’or laisse planer le doute sur sa présence lors de ces deux échéances.

"Il me semble que c'est très difficile"

"Je ne sais pas, j'ai toujours dit qu'en raison de l'âge il me semble que c'est très difficile d’y arriver, confie-t-il. J'aime jouer au football, j'aime ce que je fais et tant que je suis bon et que je me sens en forme et que je continue à en profiter, je vais le faire. Mais cela semble beaucoup jusqu'à la prochaine Coupe du monde."

La porte reste-t-elle tout de même ouverte pour le Mondial alors qu'il aura 39 ans? "Je n'anticipe rien non plus, ajoute Messi. Mais c'est ce que je répète et je répéterai. En raison de l'âge et du temps, il me semble que c'est difficile. Mais cela dépend de l'évolution de ma carrière. Je vais avoir 36 ans (le 24 juin, ndlr), je vais voir où va ma carrière, ce que je vais faire et cela dépend de beaucoup de choses."

Juste après le sacre mondial de l’Albiceleste, Messi s’était montré clair sur son avenir à court terme. "Je ne prends pas ma retraite internationale, avait-il lancé. Je veux continuer de jouer pour l'Argentine pour faire honneur au titre de champion du monde. C'est le titre qu'il me manquait et le voilà. C'est fou."