PSG: "Tout va bien", Neymar rassure après l'atterrissage en urgence de son avion

Après que son avion a dû se poser en urgence en raison d'un problème de pare-brise, Neymar a tenu à rassurer dans un message posté dans sa story Instagram. "Tout va bien", a déclaré l'attaquant du PSG, qui rentrait de Las Vegas au Brésil.

"Tout va bien, c'était juste une frayeur", a déclaré Neymar ce mardi sur Instagram pour rassurer ses fans après l'atterrissage d'urgence de son jet privé en pleine nuit à Boa Vista, ville du nord du Brésil.

Un problème de pare-brise dangereux

En provenance de Miami, l'avion a dû se poser à Boa Vista vers 02H00 du matin (heure locale - 05H00 GMT) au lieu de poursuivre sa route vers Sao Paulo (sud-est), afin d'éviter "un problème de dépressurisation" après un "problème de pare-brise", a expliqué le quotidien O Globo sur son site.

En vacances après une saison éprouvante et décevante avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant brésilien voyageait avec sa petite amie Bruna Biancardi, sa soeur Rafaella et plusieurs autres proches.

"C'était juste une frayeur" rassure Neymar

"Je remercie tout le monde pour les messages, mais tout va bien, nous rentrons à la maison, c'était juste une frayeur", a déclaré le footballeur dans une vidéo sur Instagram.

Avant cette publication, des internautes avaient déjà partagé dans la matinée des photos de Neymar souriant, entouré d'admirateurs ravis de la présence inespérée de la star dans cette ville nichée au coeur de l'Amazonie, près de la frontière vénézuélienne.

Avant cela, Neymar avait passé quelques jours à Las Vegas où il a participé à un tournoi de poker mais aussi à la fête des Golden State Warriors, tout juste sacrés champions NBA. Il avait pris la direction des Etats-Unis après la trêve internationale avec le Brésil en Asie avec deux victoires contre la Corée du Sud (5-1) et le Japon (1-0).

Il en a profité pour augmenter son total de buts en Seleçao (74) et se rapprocher du record de Pelé (77). Il y a quelques années, Neymar avait déboursé 12,5 millions d’euros pour acquérir un Embraer Legacy 450 pouvant transporter jusqu’à huit autre passagers et pouvant parcourir 850 kilomètres en une heure. Les premières informations ne précisent pas si l’atterrissage d’urgence concerne cet appareil. Le joueur possède également un hélicoptère Mercedes personnalisé qui serait inspiré de la Batmobile et qui serait évalué à 12 millions d’euros, selon Bild.