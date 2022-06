PSG: un avion de Neymar a atterri d’urgence au Brésil

Un avion appartenant à Neymar et souvent utilisé par ce dernier a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence après avoir quitté la Barbade, ce mardi.

Un avion appartenant à Neymar (30 ans) a été contraint à un atterrissage d’urgence, ce mardi relatent plusieurs médias dont le Sun et un journaliste spécialisé dans l’aviation. L’aéronef s’est posé en sécurité au nord-est du Brésil après avoir diffusé un appel de détresse. Il aurait décollé de la Barbade et se rendait en direction du pays de la star du PSG qui y prend souvent place. Aucune information n’a filtré sur la présence du joueur à bord.

Ce dernier avait publié des photos depuis un avion quelques heures plus tôt sur son compte Instagram. Il avait décollé de Miami en compagnie de sa sœur Rafaella avec qui il a pris la pose sur le tarmac de l’aéroport. Cette dernière a aussi partagé le cliché en y ajoutant une légende: "c’est tellement agréable de partager la vie avec toi."

A Las Vegas pour un tournoi poker

Avant cela, Neymar avait passé quelques jours à Las Vegas où il a participé à un tournoi de poker mais aussi à la fête des Golden State Warriors, tout juste sacrés champions NBA. Il avait pris la direction des Etats-Unis après la trêve internationale avec le Brésil en Asie avec deux victoires contre la Corée du Sud (5-1) et le Japon (1-0).

La story publiée par Neymar sur Instagram après son décollage de Miami, lundi © Capture Instagram

Il en a profité pour augmenter son total de buts en Seleçao (74) et se rapprocher du record de Pelé (77). Il y a quelques années, Neymar avait déboursé 12,5 millions d’euros pour acquérir un Embraer Legacy 450 pouvant transporter jusqu’à huit autre passagers et pouvant parcourir 850 kilomètres en une heure. Les premières informations ne précisent pas si l’atterrissage d’urgence concerne cet appareil. Le joueur possède également un hélicoptère Mercedes personnalisé qui serait inspiré de la Batmobile et qui serait évalué à 12 millions d’euros, selon Bild.