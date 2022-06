PSG: le coup de gueule de Neymar pour défendre un ancien coéquipier suspendu par son club

Actuellement aux Etats-Unis, où il profite de ses vacances, Neymar a envoyé un message sur ses réseaux sociaux pour soutenir son ancien coéquipier Lucas Crispim, écarté par son club après une fête d'anniversaire.

Farniente au soleil, virées en boîte de nuit et tournois de poker. Voilà à quoi ressemble le quotidien de Neymar, actuellement en vacances aux Etats-Unis. Pour la première fois, l’attaquant du PSG (30 ans) a même participé à un événement organisé dans le cadre des World Series of Poker, le championnat du monde de poker. Il a fait partie des 74 joueurs engagés au bien nommé casino de Paris Las Vegas. Arrivé en début de partie de ce tournoi à 10 000 dollars (9 570 euros) l’entrée, il a été sorti avant la fin de la première journée de compétition (sur trois journées en tout). En story Instagram, le "Ney" s'affiche aussi avec sa compagne, l'influenceuse brésilienne Bruna Biancardi.

"Quelle folie"

Mais ce n'est pas tout. Dans un message posté samedi soir sur Twitter, il a apporté son soutien à son ex-coéquipier et ami Lucas Crispim, un milieu de terrain de 28 ans qu'il a connu dans les équipes de jeunes à Santos. Ce joueur a été suspendu par son club brésilien de Fortaleza pour avoir célébré son anniversaire lors d'une fête... après une défaite de son équipe. "Tu ne peux pas fêter l’anniversaire de ta grand-mère, ton fils, ta femme et surtout le tien. Etre un athlète n’est pas facile. Etre heureux seulement après la fin de la carrière, quelle folie", a commenté Neymar. Lucas Crispim a été écarté par la direction de Fortaleza "pour une durée indéterminée", comme le rapporte Globo.

"Les sportifs ont évidemment droit au loisir. Cependant, ils doivent savoir qu'il existe des moments et des moyens appropriés pour le faire. Les joueurs professionnels représentent le club, et l'institution doit être respectée, surtout dans les moments les plus difficiles", s'est justifié Fortaleza, qui traverse une crise de résultats.

Auteur de 13 buts et 8 passes décisives la saison dernière en 28 matchs toutes compétitions confondues, Neymar devrait lui reprendre le chemin de l’entraînement avec ses coéquipiers début juillet.