PSG: Trapp assure que Sirigu lui souhaitait "du mal"

Gardien du PSG le temps de trois saisons entre 2015 et 2018, Kevin Trapp s’épanouit actuellement à l’Eintracht Francfort. Dans un entretien à Kicker, l’Allemand confie avoir vécu une cohabitation compliquée à ce poste avec Salvatore Sirigu lors de son passage en France.

La cohabitation entre gardiens peut parfois être compliquée. Au PSG, la hiérarchie à ce poste a souvent été difficile à comprendre, dernier exemple en date avec la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Avant cela, deux portiers ont eu des problèmes pour s’entendre au sein du club de la capitale.

Dans un entretien accordé à Kicker, Kevin Trapp, actuellement à l’Eintracht Francfort et portier des Parisiens durant trois saisons (2015-2018), confirme avoir eu des problèmes avec l’ex-titulaire, Salvatore Sirigu: "La situation était un peu tendue. Quand tu as derrière toi quelqu’un qui ne te souhaite que du mal, c’est aussi désagréable pour l’ambiance dans l’équipe des gardiens."

Indiscutable dans les cages parisiennes pendant quatre années, Sirigu a perdu cette place avec l’arrivée de Trapp et a dû se contenter d’un très faible temps de jeu. Une situation l’ayant obligé à multiplier les prêts au Séville FC et à Osasuna, avant de partir définitivement au Torino en 2017.

Les différences de jeu entre les gardiens allemands et français

Malgré son statut d’indiscutable durant ses deux premières saisons, le gardien de 31 ans n’a pas vraiment réussi à dégager la sérénité dans les cages que les dirigeants attendaient de lui.

Alternant entre le bon et le moins bons comme ses performances contre Bordeaux et le Real Madrid en 2015 où il a penalisé son équipe avec des bourdes, l’Allemand explique la difficulté de changer sa manière de jouer: "J’avais déjà entendu dire à l’époque que les gardiens allemands avaient une autre manière d’aborder le un contre un que les gardiens français ou italiens (…) Mais à partir d’un moment, il y a des choses que tu ne peux plus changer chez un gardien de but." Désormais, Trapp enchaîne les titularisations à Francfort où il est sous contrat jusqu’en 2024.