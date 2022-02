PSG: Mbappé prêt à tirer les penalties après les échecs de Messi et Neymar

Après les échecs de Lionel Messi et Neymar, Kylian Mbappé aurait confié qu’il était prêt à tirer les penalties du PSG lors de la fin de saison, selon L’Equipe.

Les tireurs ont changé mais le résultat est resté le même. Le PSG vient de connaître deux échecs de rang sur penalties en l’espace de cinq jours. Mardi dernier, Lionel Messi a vu sa tentative repoussée par Thibaut Courtois lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid (1-0) avant que Neymar ne connaisse le même sort contre Nantes (défaite 3-1) en Ligue 1. Le Brésilien, pourtant brillant sur l’exercice, a perdu son duel face à Alban Lafont alors qu’il avait une munition pour faire revenir son équipe à 3-2.

Dans ces circonstances, le doute s’installe sur l’identité du prochain tireur. Avant son échec, Neymar semblait le joueur à la technique la plus fiable avec sa prise d’élan saccadée et le déclenchement de son tir au moment où le gardien commence à choisir un côté. Avant Nantes, le Brésilien a déjà échoué de cette manière à Brest la saison dernière.



Cela pourrait-il rebattre la donner pour les tireurs? Dans ce domaine, Kylian Mbappé est un autre candidat naturel. Il a transformé trois penalties cette saison, pour un raté contre Leipzig. Et il est disposé à prendre ses responsabilités. Selon L’Equipe, le joueur a fait savoir en privé qu’il se sentait prêt à tirer les penalties en cette fin de saison. Une ambition logique pour un joueur qui affole les statistiques.

Un échec aussi pour Mbappé cette saison

Cette saison, l’ancien Monégasque s’est déjà effacé au profit d’un partenaire au moment de s’élancer des 9,5m. En décembre dernier, il avait ainsi offert le ballon à Lionel Messi pour se charger de la sentence face à Bruges en Ligue des champions, comme il l’avait aussi fait face à Leipzig. "On va avoir besoin de Lionel Messi, avait-il déclaré. Ça reste Lionel Messi. On va avoir besoin de lui pendant la saison et je suis sûr qu'il va nous aider quand les échéances importantes arriveront. Il faut qu'il arrive avec de la confiance pour ces matchs-là. Il va nous le rendre aussi. C'est bien pour lui qu'il finisse avec deux buts, mais c'est bien aussi pour nous pour le futur".



La semaine dernière face au Real (1-0), il a de nouveau laissé l’Argentin frapper… et échouer. De quoi insister pour reprendre sa chance? Les deux stars se vouent un respect mutuel. La situation semble encore loin des crispations entre Neymar et Edinson Cavani qui s’étaient disputés en plein match pour tirer un penalty face à Lyon en septembre 2017. Une scène qui avait engendré plusieurs semaines de crispations dans le vestiaire parisien.