PSG-Troyes: Paris encore accroché au terme d’une prestation décevante, 3e match d'affilée sans victoire

Le PSG a concédé le nul face à Troyes, ce dimanche, en clôture de la 36e journée de Ligue 1 (2-2). Au terme d’un match sans grande saveur, les coéquipiers de Lionel Messi ont été accrochés par une vaillante équipe de l’Estac, qui a quasiment assuré son maintien.

Il est temps que la saison se termine pour le PSG. Au terme d’un nouveau match décevant, les champions de France ont concédé le nul face à Troyes, ce dimanche, en clôture de la 36e journée de Ligue 1 (2-2). Mauricio Pochettino avait pourtant choisi d’aligner ses meilleurs atouts, sans incorporer aucun jeune du centre de formation dans ses plans. Mais le quatuor offensif, composé d’Angel Di Maria, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, n’a pas répondu aux attentes. Une fois de plus.

Deux erreurs de Mendes et Kimpembe

Les Parisiens ont pourtant rapidement mené dans cette rencontre, grâce à une reprise à bout portant de Marquinhos (6e) et un penalty de Neymar, qui a plaisanté avec Jessy Moulin avant de transformer sa tentative (25e). Mais dans un mélange de relâchement et de nonchalance, ils ont laissé les visiteurs revenir dans le match. Nuno Mendes a offert sur un plateau le but de l’espoir à Iké Ugbo, qui a réduit la marque d’une belle frappe croisée (30e).

Presnel Kimpembe a ensuite concédé un penalty en retenant Renaud Rippart dans la surface de manière assez maladroite. Après avoir chambré Keylor Navas (qui n’a pas du tout apprécié), Florian Tardieu en a profité pour égaliser d’une superbe panenka (49e). Avant d’aller célébrer devant le parcage des supporters troyens. Pas de quoi inciter le Collectif Ultras Paris, à nouveau en grève, a donné de la voix.

Les jeunes ignorés par Pochettino

Malgré une nette domination (64%) et quelques occasions franches, le PSG n’est pas parvenu à obtenir la victoire face à un adversaire largement à sa portée. Décevant dans un rôle de meneur de jeu, Messi a touché deux fois les montants. En seconde période, Neymar s’est vu refusé un but pour une légère faute de Mbappé sur l'action. Installés en tribunes, Xavi Simons et Edouard Michut ont pu voir entrer Georgino Wijnaldum et Idrissa Gueye en fin de match. El Chadaille Bitshiabu est resté sur le banc, tout comme Sergio Ramos. Ismaël Gharbi a dû attendre le temps additionnel pour fouler la pelouse.

Paris en est désormais à trois nuls consécutifs, après celui face à Lens (1-1) et celui à Strasbourg (3-3). Il faudra en faire plus pour espérer renouer avec le succès samedi prochain à Montpellier. Avant de conclure le championnat en recevant Metz le 21 mai. Pour l’Estac, en revanche, ce résultat prend des allures de soulagement. Avec ce point pris dans la capitale, le club de l’Aube, 15e du classement, a quasiment assuré son maintien dans l’élite.