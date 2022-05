PSG: la drôle de réaction de Pochettino à sa non-nomination aux Trophées UNFP

Interrogé ce samedi en conférence de presse sur son absence de la liste des nommés pour le Trophée UNFP de meilleur entraîneur de la saison en ligue 1, le coach du PSG Mauricio Pochettino n'avait rien à dire... mais a rappelé qu'il a été autrefois cité parmi les trois meilleurs techniciens du monde.

Champion de France avec le PSG au soir de la 34e journée, Mauricio Pochettino ne figure pourtant pas dans la liste des cinq meilleurs entraîneurs de la saison en Ligue 1 selon les votants pour les Trophées UNFP. Antoine Kombouaré, Christophe Galtier, Bruno Genesio, Julien Stéphan et Jorge Sampaoli composent cette liste qui a été dévoilée ces derniers jours.

En conférence de presse ce samedi, avant la réception de Troyes dimanche pour la 36e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino est revenu sur cette absence, inédite pour un entraîneur titré depuis 2008 et pour un coach parisien depuis 2011. "Non, je n'ai pas d'avis sur le sujet", a-t-il d'abord dit. Avant de compléter avec malice: "Je n'avais pas non plus d'opinion à ce sujet quand j'ai figuré sur la liste des trois meilleurs entraîneurs du monde avec Pep Guardiola et Jürgen Klopp. C'est un fait, il n'y a pas grand-chose à dire."

Bosz défend Pochettino

Pour rappel, seuls les joueurs et entraîneurs des deux premières divisions peuvent voter pour les différentes catégories. Passé lui aussi devant les médias, Peter Bosz a défendu son homologue Mauricio Pochettino vendredi, même s'il a admis ne pas avoir voté. "Oui, ça me surprend. Bien sûr qu’il a les meilleurs joueurs d’un point de vue individuel, mais à mon avis, c’est le club où il est le plus difficile de construire une équipe, a estimé le Lyonnais. C’est un très très bon entraîneur. Il est champion de France avec les meilleurs joueurs bien sûr, mais ce n'est pas une assurance d'être champion. Son boulot est peut-être le plus dur de tout le championnat. Ils sont restés devant toute la saison."

Si le PSG a obtenu son dixième titre de champion de France, il a connu aussi une nouvelle élimination en Ligue des champions, cette fois à l'issue des huitièmes de finale face au Real Madrid. "C'est difficile de noter cette saison. Il faut savoir quels sont les paramètres. Il y en a des objectifs et d'autres subjectifs. La priorité absolue était la Ligue des champions. A partir du moment où le principal objectif n'est pas atteint, c'est difficile de juger", a commenté Pochettino.