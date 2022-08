PSG: "Un entraîneur de très haut niveau", les éloges de Ramos à Galtier

Arrivé au PSG l'été dernier et immédiatement blessé, Sergio Ramos n'a que très peu joué sous les ordres de Mauricio Pochettino. Avec l'arrivée de Christophe Galtier, le défenseur semble avoir un second souffle et être déjà conquis par le nouveau management.

"Je pense que c’est un entraîneur de très haut niveau sur le plan technico-tactique", a déclaré Sergio Ramos au micro de son club le PSG, à propos de Christophe Galtier. Des éloges pour celui qui a remplacé Mauricio Pochettino cet été et semble avoir déjà conquis le vestiaire parisien.

Dans un vestiaire très hispanophone, où le français ne semble pas toujours totalement maîtrisé, l'ancien champion de France avec le LOSC semble malgré tout se faire comprendre: "Nous avons encore un petit problème avec la langue, mais quand il parle lentement, je le comprends parfaitement, a développé l'ancien Merengue. Donc nous communiquons bien ensemble, sur le nouveau système que nous adoptons, sur ce qu’il attend de nous. Au final, je pense que nous nous comprenons très bien", a t-il rassuré.

Sur le plan sportif, le message semble bien passer au niveau des joueurs: "Il vient de gagner le championnat avec une autre équipe en France, donc c’est quelqu’un d’expérimenté dans le football et nous devons profiter de cela et essayer de projeter ses idées sur le terrain", constate le champion du monde 2010.

Des réponses attendues sur le terrain

Absent une grande partie de la saison dernière, Sergio Ramos doit jouer plus cette saison pour pouvoir imposer pleinement son leadership. Une préparation tronquée, divers problèmes notamment au mollet... le multiple vainqueur de la Ligue des champions a vécu une saison galère.

Cette saison, après une bonne préparation, Sergio Ramos a enchaîné avec le trophée des champions, où il a même été buteur. Attendu titulaire demain soir à Clermont, le défenseur espagnol a l'opportunité de confirmer un peu plus les attentes placées en lui, même s'il sera attendu sur le long terme.