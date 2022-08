PSG: "Je retrouve mon meilleur niveau", savoure Ramos après le Trophée des champions

Sergio Ramos a livré un match remarqué lors du Trophée des champions face à Nantes, dimanche à Tel-Aviv (4-0). Auteur d’un but en talonnade, le défenseur du PSG s’est montré solide aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe. De quoi ravir le taulier espagnol, miné par les blessures la saison passée.

Un geste d’avant-centre. Brillant, précis, spontané. Sergio Ramos a fait parler sa hargne et sa vista pour marquer lors du Trophée des champions face à Nantes, dimanche à Tel-Aviv (4-0). Le défenseur du PSG a inscrit le troisième but de son équipe d’une jolie talonnade au Bloomfield Stadium. Une inspiration célébrée avec un air rageur par le taulier de 36 ans, enlacé par tous ses partenaires.

Au-delà de cette action décisive, l’ancien capitaine du Real Madrid a livré une performance aboutie dans la capitale d’Israël. Dans un rôle de central droit, Sergio Ramos s’est montré solide et appliqué, aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Sans se faire prendre de vitesse, comme ça avait parfois été le cas lors de la tournée au Japon. Ses relances précises ont souvent permis à Paris de déclencher de belles actions. Son leadership et son charisme réprésentent de précieux atouts pour l’équipe de Christophe Galtier.

"Ça donne des ambitions pour la saison à venir"

Miné par les blessures depuis son arrivée en juillet 2021, l’international espagnol (180 sélections, 23 buts) n’avait fait que 13 apparitions lors de sa première saison (toutes compétitions confondues). Le temps d’inscrire 2 buts et de créer une énorme frustration chez les supporters parisiens. Ce Trophée des champions laisse espérer un exercice 2022-2023 nettement plus reluisant. A condition que son corps le laisse enfin tranquille.

"La saison dernière a été difficile, mais je l’avais bien finie, a réagi Ramos sur Prime Vidéo après le succès contre Nantes. Physiquement, j’étais très bien. J’avais cette envie et ce plaisir de jouer au foot. Petit à petit, je retrouve mon meilleur niveau et ma condition physique. La pré-saison a été très bonne. Je me suis bien senti. Quand vous gagnez, c’est plus facile. Ça nous donne des ambitions pour la saison à venir." A confirmer dès samedi prochain à Clermont pour la reprise de la Ligue 1 (21h).