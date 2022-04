PSG: un maillot collector avec une étoile pour le 10e titre de champion de France

Le PSG dévoile des versions "collector" de ses maillots domicile et extérieur, pour fêter le 10e titre de champion de France. À cette occasion, l'emblème du club est accompagné d'une étoile et des dates des dix sacres.

Le Paris Saint-Germain va bien utiliser une étoile pour fêter le 10e titre de champion de France... mais seulement de façon temporaire. Pour la fin de saison, le club de la capitale décline ses maillots domicile et extérieur en version collector. Leur particularité: l'emblème est surplombé d'une étoile dorée et entouré des dates des dix sacres en première division (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022). Un badge a aussi été créé, avec les inscriptions "10" et "Champion 2022".

140 euros

Les deux maillots sont d'ores et déjà disponibles en pré-commande sur la boutique en ligne officielle du PSG. Le prix de vente est de 140 euros. À en croire la description sur la version anglaise du site, le tissu utilisé est celui de la version "Stadium" du maillot, à savoir celle qui est habituellement commercialisée à 89,99 euros.

L'étoile sur ce maillot collector ne devrait pas figurer sur les tuniques de la saison prochaine, dont la production est déjà lancée. Et comme l'expliquait RMC Sport mi-avril, aucun règlement précis n'existe concernant l'utilisation de ce symbole sur les maillots.

Les joueurs vont porter ces maillots

Ces tenues collector vont être portées par les joueurs parisiens pour les quatre derniers matchs de la saison de Ligue 1. Avec une petite différence: le badge spécial ne sera pas sur leurs manches.