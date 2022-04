Ligue 1: pas d'étoile sur le maillot du PSG pour le 10e titre, c’est quoi la règle en France et en Europe?

Le PSG ne devrait pas mettre une étoile sur son maillot en cas de 10e titre en Ligue 1 cette saison. En France, aucune règle précise n’existe à ce sujet, à l’inverse de l’Allemagne ou de l’Italie, où les conditions sont strictement définies.

C’est le symbole le plus prestigieux qui existe sur un maillot de football. Comme le font les sélections championnes du monde, les clubs peuvent également choisir de broder une étoile sur leur maillot. Certains le font après un titre en Ligue des champions, comme l’Olympique de Marseille après son sacre de 1993. Mais c’est également possible de l’ajouter après un titre national.

A l'inverse de Saint-Etienne, qui a choisi de broder une étoile après son 10e titre de champion de France, le PSG n’envisage pas de le faire cette saison s’il réussit à atteindre cette barre symbolique. Comme rapporté par Le Parisien, une information que RMC Sport est en mesure de confirmer, la production de maillots pour la saison prochaine est déjà lancée et la fameuse étoile n’y figure pas. Pour célébrer ce très probable dixième trophée de champion de France, le club penserait plutôt à une édition collector ou à un badge.

Même règle en Italie et en Allemagne

En France, tout comme en Angleterre, il n’existe pas de règle précise à ce propos. En clair, les clubs font ce qu’ils veulent en la matière et peuvent choisir ou non de marquer le coup. À l’inverse, les conditions sont strictement définies dans d’autres grands championnats européens. En Bundesliga, la règle est établie depuis 2004 par la Ligue allemande concernant ce petit plus sur la tunique des clubs: une étoile pour trois titres de champions, deux étoiles pour cinq trophées, trois étoiles pour dix sacres, quatre pour 20. La cinquième valide 30 titres de champion.

La règle est la même en Italie: une étoile pour dix titres. La Juventus a d’ailleurs été la pionnière en ajoutant une étoile pour célébrer son dixième sacre en 1958. Entre 2012 et 2014, les Turinois ont joué avec un maillot sans étoile mais avec l'inscription "30 sur le terrain", en référence aux deux Scudetti de 2005 et 2006 enlevés pour un scandale de matchs truqués qui avait valu au club d'être relégué en Serie B. La troisième étoile officielle est arrivée en 2014.