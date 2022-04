Ligue 1: un Olympico important pour l'Europe, Metz potentiellement en Ligue 2... Les enjeux de la 35e journée

Le sprint final de cette saison 2021-2022 est lancé en Ligue 1. Si le PSG a été sacré champion de France samedi dernier, Metz pourrait déjà descendre en Ligue 2 ce dimanche. Les luttes pour les places européennes et le maintien devraient aussi se décanter, avec un "Olympico" qui s'annonce décisif. Le point avant la 35e journée.

La Ligue 1 connaît déjà son champion mais tout reste à jouer pour le reste avant la 35e journée qui commencera ce vendredi (21h) par un déplacement du PSG à Strasbourg. Sixième du championnat, le club alsacien peut espérer décrocher une place européenne. Mais ses concurrents directs vont devoir miser sur Paris, qui a assuré ce jeudi par l'intermédiaire de Mauricio Pochettino qu'il jouerait le jeu, souhaitant bien terminer la saison.

Strasbourg n'est qu'à un point de Nice, cinquième, et à trois longueurs de Rennes et Monaco, qui ont l'avantage pour la troisième place. Sur une série de six victoires, l'ASM termine la saison à toute vitesse et accueillera Angers ce dimanche (15h). L'équipe de Philippe Clément aura connaissance du résultat du club breton, qui reçoit de son côté Saint-Etienne ce samedi (21h).

Metz peut déjà être condamné à la Ligue 2

Une fois de plus, les intérêts des clubs qui luttent pour l'Europe et ceux qui jouent le maintien vont se croiser. Barragiste, l'ASSE reviendrait à une seule unité d'Angers en cas de victoire, à condition que le SCO perde contre Monaco. Car sept formations sont impliquées dans la bataille pour leur survie, même si Metz, qui ira à Montpellier dimanche (15h), peut déjà être condamné à la Ligue 2 à l'issue de ce week-end. Si les Grenats perdent et que dans le même temps les Verts s'imposent, mais aussi que Troyes et Clermont ne connaissent pas la défaite, alors Frédéric Antonetti et ses joueurs seront envoyés en deuxième division.

L'OM peut valider une place européenne

Battu par le Feyenoord Rotterdam (3-2) ce jeudi en demi-finale aller d'Europa Conference League, l'OM a un autre rendez-vous important ce dimanche (20h45), avec la réception de l'OL. Peter Bosz et ses hommes vont devoir réaliser pratiquement un sans-faute pour finir dans le top 5. Cet "Olympico" s'annonce important pour les deux clubs en vue de l'Europe, plusieurs mois après un match aller en deux temps.

Vainqueurs de Montpellier dimanche dernier (2-0), les Gones ont eu une semaine pour se préparer, là où l'autre olympique disputera sa demie retour jeudi prochain et doit gérer un calendrier resserré. En cas de victoire devant son public, l'OM pourrait assurer une place dans le top 5, synonyme de qualification européenne. Pour cela, il faudra s'imposer en espérant dans le même temps un nul ou une défaite de l'OGC Nice et un revers de Strasbourg. Mais ce serait une première étape pour Marseille, qui dispose d'un solide matelas et vise forcément la deuxième place, qualificative pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions.

Victoire impérative pour Bordeaux

Les Aiglons se rendront à Bordeaux dimanche (17h), qui se trouve à quatre points de la place de barragiste occupée par Sainté. Avec un seul point pris lors de ses trois derniers matchs, le club girondin patine dans ce sprint final. Si les Bordelais ne seront pas mathématiquement relégués en cas de défaite, la victoire semble impérative désormais pour s'en sortir.

Bordeaux jouera ensuite face à Angers et Lorient, deux concurrents directs pour le maintien. Balayés dans le derby breton face à Rennes (5-0) le week-end dernier, les Merlus défieront Reims au Moustoir. Avec 40 unités, les Champenois sont assurés a minima de terminer à la 18e place. Mais il existe un scénario catastrophe pour Bordeaux. En cas de défaite et d'une victoire de ses cinq concurrents directs, l'équipe girondine se retrouverait à neuf points de la 17e place, à trois journées du but, avec une différence pratiquement irrattrapable.

17e à quatre journées du terme avec deux points d'avance sur Saint-Etienne, Clermont effectuera le déplacement à Brest, déjà assuré de son maintien. Troyes, qui se trouve dans la même situation que les Auvergnats, recevra Lille dimanche (13h), qui va pratiquement devoir espérer un petit miracle pour réussir son objectif initial de se qualifier pour l'Europe.

Champions de France la saison dernière, les Dogues sont à six unités de Nice. Enfin, Lens va devoir confirmer sa bonne forme actuelle à Bollaert ce samedi (17h) contre Nantes, qui de son côté peut surtout espérer se qualifier en Europe par le biais de la Coupe de France.

La bataille pour les places européennes:

2e - Marseille : 65 points (+23)

3e - Rennes : 59 points (+39)

4e - Monaco : 59 points (+20)

5e - Nice : 57 points (+14)

6e - Strasbourg : 56 points (+19)

7e - Lens : 54 points (+11)

8e - Lyon : 52 points (+11)

9e - Lille : 51 points (+2)

10e - Nantes - 50 points (+7)

La lutte pour le maintien:

14e - Angers : 35 points (-13)

15e - Lorient : 34 points (-24)

16e - Troyes : 33 points (-17)

17e - Clermont : 33 points (-28)

18e - Saint-Etienne : 31 points (-30)

19e - Bordeaux : 27 points (-37)

20e - Metz : 24 points (-31)

Le calendrier:

Vendredi 29 avril:

Strasbourg - PSG (21h)

Samedi 30 avril:

Lens - Nantes (17h)

Rennes - Saint-Etienne (21h)

Dimanche 1er mai:

Troyes - Lille (13h)

Brest - Clermont (15h)

Lorient - Reims (15h)

Monaco - Angers (15h)

Montpellier - Metz (15h)

Bordeaux - Nice (17h05)

Marseille - Lyon (20h45)