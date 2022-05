Trophée des champions: PSG-Nantes fin juillet à Tel Aviv

Après la victoire de Nantes en Coupe de France, l'affiche du prochain Trophée des champions, qui se jouera à Tel Aviv le 31 juillet, opposera le PSG aux Canaris.

Un an après l'édition 2021 du Trophée des champions remportée par Lille face au PSG, les Dogues remettront leur titre en jeu le 31 juillet prochain au Bloomfield Stadium de Tel Aviv (Israël). Après la victoire de Nantes en Coupe de France samedi contre Nice, les Canaris ont non seulement validé leur qualification pour la phase finale de la prochaine Ligue Europa, mais ils assurent leur participation pour la 46e édition du Trophée des champions. Ils affronteront le Paris Saint-Germain, sacré champion de France pour la 10e fois de son histoire.

Le PSG leader au palmarès

Malgré cinq défaites, l'équipe de Mauricio Pochettino reste la formation la plus titrée dans l'exercice, avec dix sacres. Le premier a été acquis en 1995 après une victoire... face à Nantes au stade Francis-Le-Blé. S'en est suivi une victoire en 1998, puis une impressionnante série de huit succès entre 2013 et 2020, pour permettre aux Parisiens de battre la performance de l'OL, vainqueur six fois entre 2003 et 2007.

De leurs côtés, les Nantais disputeront leur 8e finale et tenteront d'ajouter un quatrième titre à leur palmarès après leur victoire en 1965, 1999 et 2001 et leur échec en 1966, 1973, 1995 et 2000.