PSG: ville, location, prix... Messi a posé ses critères pour sa future maison

Une semaine après son arrivée à Paris, Lionel Messi est à la recherche d’un logement proche de la capitale. Le nouvel attaquant du PSG privilégie une location et aurait ciblé un secteur bien précis pour s’y établir avec sa famille.

Les suites du Royal Monceau ne manquent pas de confort. Mais Lionel Messi n’entend pas s’éterniser dans le palace du VIIIe arrondissement. Une semaine après son arrivée à Paris, l’attaquant argentin s’active pour trouver un logement avec sa famille. Et rendre les clés de sa chambre d’hôtel. Les recherches sont en cours. Selon un professionnel du secteur, le sextuple Ballon d’or souhaiterait signer un contrat de location, avec un bail d’un an renouvelable.

Alors qu’il s’est engagé avec le PSG pour deux ans (plus une année en option), Messi n’aurait pas l’intention d’acheter une propriété dans la région. Il aimerait poser ses valises dans un hôtel particulier, avec au moins quatre à cinq chambres, piscine et salle de sport. Meublé de préférence. Le genre de bien qui se loue entre 25.000 et 45.000 euros par mois.

Un logement à Neuilly-sur-Seine

La Pulga aurait ciblé un secteur bien précis pour s’installer. Aux portes de Paris. La star de 34 ans aurait envie de prendre ses quartiers à Neuilly-sur-Seine, dans la très chic banlieue des Hauts-de-Seine. Une ville, réputée pour son prestige et ses prix élevés, qui abrite déjà de nombreux joueurs parisiens, comme Marco Verratti ou Angel Di Maria. Mais aussi des personnalités de toutes sortes. L’idée serait d’inscrire les trois fils de Messi, Thiago (9 ans), Mateo (6 ans) et Ciro (3 ans), dans l’une des écoles internationales de la commune.

Mais la notoriété de l’ancien crack du Barça l’oblige à trouver un bien d’exception, à la fois vaste et préservé. Louis Claude, directeur de l’agence Maisons de Famille Immobilier à Bougival (Yvelines), estime pour RMC Sport que la localisation est l’un des critères primordiaux dans un tel dossier. Le logement doit être à la fois proche du Camp des Loges, situé à Saint-Germain-en-Laye, et du centre de Paris. C’est le cas de Neuilly-sur-Seine. La maison doit également disposer de larges pièces, avec des espaces extérieurs et un grand parking. Le tout à l’abri des regards indiscrets.

Les riverains sont ravis

En attendant que Lionel Messi et sa femme Antonella Roccuzzo trouvent leur bonheur, la possibilité de voir débarquer l’un des meilleurs joueurs du monde crée une certaine émulation dans la ville longtemps dirigée par Nicolas Sarkozy (de 1983 à 2002). "Un grand joueur qui vient à Neuilly ça fait plaisir, il y en a déjà quelques-uns, confie Nathan, un riverain. C'est paisible et ses amis sont ici, c'est sympa pour lui. Il y a une école américaine, une espagnole, c'est bien pour lui et sa famille." Un constat partagé par Sean, un autre habitant: "C'est une ville calme, avec une population qui ne saute pas sur les gens. Parfois, on voit des personnalités et on les laisse tranquille. C'est une exposition positive pour la ville."

Ces dernières années, plusieurs stars du PSG ont tout de même été victimes de cambriolages, plus ou moins traumatisants. Pas de quoi effrayer Charles, lui aussi Neuilléen. Au contraire: "Ce n'est pas une inquiétude à avoir. Plus il y a de gens importants à Neuilly, plus il y aura de contrôles de police. Si Messi habite Neuilly, il y aura plus de contrôles près de chez lui et donc dans la ville".

Une qualité de vie haut de gamme

Une ville que le taulier de l’Albiceleste, récent vainqueur de la Copa America, connaît déjà un peu. "Il y a quelques années, Messi était venu rencontrer le club de foot de Neuilly, où certains de ses amis habitaient, rappelle le maire Jean-Christophe Fromantin. C’est important pour nous que ces personnalités qui habitent dans la ville s’impliquent dans son activité."

L’élu de centre droit n’est d’ailleurs pas surpris que l’icône du ballon rond ait l’intention de vivre dans sa commune: "Il y a certainement l’envie de partager un territoire sur lequel beaucoup de joueurs sont installés. Il y aussi la sécurité, qui est très forte à Neuilly. La qualité de vie, les écoles internationales, les établissements de santé. C’est une ville qui réunit beaucoup de critères recherchés, d’où son attractivité pour des personnalités comme Messi".