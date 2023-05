PSG: vers un retour à l'apaisement avec le CUP, rassuré par les décisions à venir

Après une nouvelle rencontre entre les dirigeants du PSG et le Collectif Ultras Paris, la situation pourrait s'améliorer dans les prochains jours, même si quelques détails restent encore à régler.

Le Collectif Ultras Paris est en train de revoir sa position. Après la reprise des discussions lors d'une réunion organisée lundi, des décisions vont être prises du côté du PSG, qui renforcent l'institution du club, et qui vont dans le sens du principal groupe de supporters. Le calme est revenu, mais les discussions se poursuivent. Tout n'est pas encore réglé pour une reprise de l'activité du CUP et la célébration du titre. Mais cela va dans le bon sens. La réunion de lundi s'est faite en présence de Michel Besnard. Victoriano Melero était à l'étranger.

Le CUP voulait "des réponses claires"

Mercredi dernier, le Collectif Ultras Paris (CUP) a décidé de cesser provisoirement son activité en tribune au Parc des Princes et en déplacement à la suite d'une première réunion avec la direction du PSG. "Les derniers évènements et l'état de nos relations communes avec la direction nous laissent penser que c'est la meilleure et unique solution susceptible de préserver un avenir commun", avaient notamment déclaré les Ultras dans un communiqué, critiquant également la "situation" et les résultats du club.



Ils demandent notamment l'abandon du projet d'achat du Stade de France ou la refonte du site de reventes de billets officiels "Ticketplace", jugés trop chers. Les ultras reprochent aussi au club d'avoir annulé leurs 450 billets pour le déplacement à Troyes (3-1), une punition collective après une manifestation menée par des supporters devant le domicile de Neymar et devant le siège du PSG à Boulogne-Billancourt.



Samedi, ils étaient absents de la tribune Auteuil lors de PSG-Ajaccio (5-0) et lors de la finale de Coupe de France féminine à Orléans remportée par l'Olympique lyonnais contre le PSG (2-1).