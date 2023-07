Mercato : les discussions s’accélèrent entre le PSG et Galtier

Selon les informations de RMC Sport, l'officialisation de la rupture entre le coach et le club de la capitale devrait intervenir en milieu de semaine.



C’est secret de polichinelle, Christophe Galtier ne sera pas l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Mais un mois après la fin du championnat, la rupture n’est toujours pas actée entre le coach marseillais et le club parisien. Et si les discussions ont particulièrement traîné, ce n’est plus le cas. Après 10 jours sans aucun appel entre les deux parties, le PSG a véritablement engagé les négociations avec Christophe Galtier en vue de leur séparation. Selon l’entourage, l’issue devrait être officialisée "prochainement".

"Les discussions s'accélèrent", commente, sans plus de précisions, un proche du désormais futur ex-entraîneur d’un PSG qui devrait être déchargé de ses fonctions d ici le milieu de semaine, ce qui permettrait au PSG d’officialiser en fin son nouvel entraîneur, Luis Enrique, à quelques jours de la reprise, le 10 juillet.

De nombreux messages après sa garde à vue

Galtier vit décidément des heures chargées après ses 10 heures de garde à vue de vendredi à Nice. Sonné une bonne partie du week-end, il a été réconforté par les très nombreux messages de soutien venus de tous horizons et même en très haut lieu de son futur ex-club.

Il est désormais attaché à se défendre avec détermination et pugnacité, puisqu’avec son conseil Me Martin, il a accès au dossier, dont il entend analyser dans chaque pièce, l’absence de fondement.

Il réserve pour le moment toute communication et refuse systématiquement les nombreuses demandes d’interview qui lui parviennent, dans une affaire largement médiatisée, notamment par le procureur de la république de Nice, vendredi dernier par un communiqué rapidement relayé sur les réseaux, alors qu’il venait tout juste de quitter son bureau.