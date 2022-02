PSG: Wijnaldum revient sur ses propos au sujet de son mal-être et se dit parfaitement épanoui à Paris

Dans une interview publiée par le magazine du PSG, Georgino Wijnaldum assure qu’il est pleinement heureux au sein du club de la capitale. Le milieu de terrain de 31 ans en profite pour expliquer sa sortie dans la presse néerlandaise en octobre dernier. En assurant que ses propos ont été mal compris.

Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Voilà le message que Georgino Wijnaldum a tenu à faire passer. Dans une interview publiée par le magazine du PSG, le milieu de terrain de 31 ans assure qu’il est parfaitement épanoui dans la capitale. Une sortie qui tranche avec les propos qu’il a tenus mi-octobre dans la presse néerlandaise. "Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux parce que ce n’est pas la situation que je voulais", a-t-il lâché sur NOS, en marge d’un rassemblement de l’équipe des Pays-Bas.

"Au moment de cette interview, j’étais juste un peu déçu de la façon dont ça se passait sportivement en début de saison, sur le plan personnel, assure le joueur de 31 ans, arrivé libre l’été dernier après son départ de Liverpool. Durant cette période, beaucoup pensaient que je n’étais pas heureux au club alors que je l’étais. Simplement, je n’étais pas content du temps de jeu qui était le mien à ce moment-là. Un journaliste m’a demandé: ‘Êtes-vous satisfait de votre temps de jeu? Et bien non, je ne l’étais pas. Je pense que tout joueur qui passe plus de temps assis sur un banc que sur un terrain ne sera pas épanoui par cette situation. Alors, oui, c’est ainsi que j’ai répondu à cette question, mais les médias ont interprété mes propos en disant que je n’étais pas heureux au PSG, ce qui n’était absolument pas le cas."

"Ça prend du temps pour former une bonne équipe"

En 27 apparitions, pour trois buts et deux passes décisives (toutes compétitions confondues), Wijnaldum n’a pas encore réussi à s’imposer à Paris. L’ancien des Reds, qui est en train d’apprendre le français, reconnaît d’ailleurs que son équipe a du mal à se montrer séduisante, malgré un effectif galactique. Mais il réclame de la patience. A tous les niv

"Je suis arrivé ici en tant que nouveau joueur et je ne suis pas le seul, il y a eu d’autres recrues. Or, ça prend du temps pour former une bonne équipe, il faut apprendre à se connaître, explique-t-il, dans des propos rapportés par Canal Supporters. Au vu des moyens du club, tout le monde s’attend à ce que nous gagnions tout, mais ce n’est pas comme ça que ça marche. Je peux parler en connaissance de cause parce que j’avais débarqué dans une équipe en train de se construire quand j’ai signé à Liverpool (à l’été 2016, ndlr). On est dans un processus pour construire une équipe."