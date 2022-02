Premier League: Liverpool renverse Norwich avec un but magique de Sadio Mané

Liverpool a logiquement battu Norwich 3-1 samedi à Anfield pour le compte de la 26eme journée de Premier League. Un succès marqué par l’égalisation de Sadio Mané sur un geste acrobatique de toute beauté.

Liverpool enchaine. Huitième victoire de rang toutes compétitions confondues pour les Reds qui tiennent le rythme infernal de Manchester City en Premier League. Avant le choc entre City et Tottenham (à suivre en direct par ici), l’équipe de Jürgen Klopp a fait le job en dominant Norwich (3-1), 18e de Premier League, ce samedi à Anfield.

En mode diesel, Liverpool s’est d’abord fait surprendre après la pause par les Canaries sur un but plein de réussite de Rashica (48e).

Premier but pour Luis Diaz

Vexés, les Reds ont vite réagi grâce à un petit bijou de Sadio Mané. Sur une remise de la tête de Tsimikas, le récent champion d’Afrique avec le Sénégal reprend le ballon de façon acrobatique. Un geste digne du beach soccer qui permet à Liverpool de se remettre la tête à l’endroit (64e).

Trois minutes plus tard, Mohamed Salah se joue de la défense et du gardien de but pour donner l’avantage à son équipe. En fin de rencontre, Luis Diaz, magnifiquement lancé par Henderson, inscrit son premier but avec Liverpool depuis son arrivée au mercato d'hiver. L'ex-joueur de Porto scelle la victoire des Reds qui reviennent provisoirement à six points de Manchester City.